Professor: Derfor ser vi kæmpe svindelsager

Det vælter frem med svindel-skeletter fra det offentliges skabe i disse tider.

Bare de seneste dage er direktøren for Statens Serum Institut blevet fritaget for tjeneste efter mistanke om fejl og uregelmæssigheder, tre personer er blevet sigtet i en sag om millionsvindel på Sygehus Lillebælt, og et anonymt brev med anklager om svindel og nepotisme i Postnord Danmark har vakt opsigt i Folketinget.

Ekstra Bladet har samlet et overblik over sagerne nederst i artiklen.

Ifølge professor i økonomistyring og forvaltningsrevision ved CBS Peter Skærbæk kan besparelser på intern revision i staten være en del af forklaringen.

- Der kommer jo sager hele tiden, men vi ser lidt større bølgeskvulp nu her, og det er jo altså fordi, man har gennemført store besparelser blandt andet i Skat, som gjorde, at man har udsultet kontrolmiljøet. Man har også lavet besparelser i Forsvaret, hvor man skar ned på intern revision, siger han.

Han henviser desuden til, at man i 2016 ophævede de såkaldte § 9-aftaler, hvorefter de statslige interne revisioner ikke længere skulle rapportere til Rigsrevisionen.

- Dermed er der ikke længere en uafhængig instans, som kan læse og reagere på de advarsler, som en intern kontrolinstans måtte rejse, siger Peter Skærbæk.

Flere fristes

Han mener, at den manglende kontrol og besparelserne på de interne revisioner er kernen i problemet.

- Fordi man ude i institutionerne fornemmer, at kontrolmiljøet er svækket eller ikke er så synligt længere, vil der på den lidt længere bane så være en tendens til, at nogle bliver fristet.

- Britta Nielsens forsvarer har for eksempel været ude at sige, at der ikke var fokus på de penge, så derfor mente hun, at det var nemt at komme til dem. Og vi har flere eksempler på, at når man laver besparelser i staten, så sparer man på kontrolinstanserne snarere end på borgerrelaterede arbejdsopgaver, siger Peter Skærbæk.

Han understreger, at hans betragtninger om besparelser og manglende kontrol kun kan forklare svindelsagerne i staten. Der kan være helt andre forhold, som gør sig gældende på kommunalt og regionalt niveau, siger han.