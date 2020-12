Professor: Facebook-Mette misbruger skattekroner

Professor vs. Statsministeriet

Ekstra Bladet har forholdt Statsministeriet forsvar - hvor de afviser brud på retningslinjer - for professor i forvaltningsret Sten Bønsing.

Det får ikke professoren til at vakle i sin konklusion.

- Jeg fastholder – om muligt endnu mere – at det er i strid med reglerne om, hvad man må bruge embedsmænd til, siger Sten Bønsing.

Statsministeriet henviser til et notat om 'retlige forhold ved ministres brug af sociale medier', hvor embedsmænd i et vist omfang kan bistå ministeren 'i forhold til faglige spørgsmål relateret til indlæg på sociale medier'.

'Ministeren vil eksempelvis kunne bede embedsmænd om at udarbejde et notat om en faglig problemstilling til brug for ministerens kommentarer til et indlæg eller til oprettelse af et indlæg fra ministeren', skriver Statsministeriet.

Den forklaring afviser professoren.

- Det hjælper ikke noget på, om reglerne er overholdt. Embedsmænd må bidrage med et notat eller andet, som danner grundlag for faglige input, men det ligger stadig uden for notatet at producere og lægge en video op, siger Sten Bønsing.

Statsministeriet henviser til, at embedsmænd kan bistå med et udkast til indhold på sociale medier, 'så længe der er tale om et emne inden for ministerens område'.

Det hjælper bare ikke, når embedsmænd har lavet hele videoen, mener Sten Bønsing.

- Hvis det skulle være i orden, så skal videoen ligge på Statsministeriets hjemmeside eller hvis ministeren havde en profil på Facebook. Så kunne Mette Frederiksen have linket til profilen, forklarer han.

- Statsministeriet oplyser, at en embedsmand godt i enkelte tilfælde må lægge noget op på statsministerens private profil.

- Det ved jeg ikke, hvor de har det fra, fordi det fremgår ikke af reglerne, siger Sten Bønsing.

- Det er vigtigt at holde fast i principperne, fordi hvad nu hvis, der bliver sagt noget forkert. Er det så statsministeren eller Mette Frederiksen personligt? Der er jo en række forvaltningsretlige regler, som følger med, når det drejer sig om en statsminister, fortæller han.