- Det er helt ude i hampen, for der er religionsfrihed. Det er rigtigt, at der står i grundloven, at man kan forbyde noget, der strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Det betyder, at man for eksempel kan forbyde, at folk tildækker sig fuldstændigt eller visse former for slagtning af dyr, men man kan ikke forbyde en hel religion.

- Tolkningen af § 67 er helt håbløs. Hvis man ville gøre det, så skulle man ændre grundloven, melde sig ud af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) - der er fem års opsigelse - og på den baggrund ville man så også skulle melde sig ud af EU.

- Grundlovens § 70 er for så vidt et andet problem, for den siger, at man ikke kan fratage folk deres borgerlige rettigheder på grund af religion eller afstamning.