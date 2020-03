Professor om genåbning af Danmark: Slip singlerne løs først

Først landets lidt over en million singler, så forældre, så børn og til allersidst de ældre og syge.

Sådan lyder rækkefølgen i forhold til befolkningsgrupper, når Danmark skal åbnes ifølge Peter Aaby, antropolog med en doktorgrad i medicin og ekspert i smitsomme sygdomme.

- Jeg kan ikke vide præcis, hvordan corona opfører sig, men jeg mener, vi skal lave en kontrolleret udfasning af grupper, som har mindst risiko for at blive meget syge, siger Peter Aaby.

- Man kunne starte med at åbne op for singlerne under 50 år - altså dem, som bor alene. De har meget mindre risiko for at blive intensivt smittede, siger han.

Smitte i hjemmet forstærker

Der var tæt på 1,2 millioner danske singler i 2019 ifølge Danmarks Statistik.

Den lidt opsigtvækkende melding - om en single-sværm gennem øde gader - skyldes, at det kan være afgørende for sygdommen, hvilken dosis man er smittet med.

Amagertorv på Strøget i København 16. marts 2020. Danmark lukker ned på grund af COVID-19.

Peter Aaby har hele sit liv forsket i smitsomme sygdomme og vacciner, og det viser sig, at det særligt er intensiv smitte i hjemmet, som giver alvorlige sygdomstilfælde.

Den første, som bliver smittet i en husstand får et mildt forløb ifølge andre smitsomme sygdomme. Det skyldes at smitte ude i samfundet oftest ikke er intens.

- Når man smitter videre internt i husstanden, bliver de næste mere alvorligt syge, fordi de formentlig får en langt større dosis med virus, når man lever tæt og flere er syge samtidigt, forklarer Peter Aaby.

Så kan immunforsvaret ikke følge med, og det er den slags smitte, som vi 'for alt i verden skal undgå' ifølge professoren.

– Derfor kunne singlerne gå på arbejde og starte samfundet ved at gå på restaurant, i biografer og handle i butikker i første bølge, foreslår Peter Aaby.

Først forældre, så børn

Spørgsmålet er så, hvordan man åbner op for størstedelen af den danske befolkning.

- Hvis alle kom ud samtidig, så ville nogle været blevet smittet intensivt i hjemmet, og de ville så i højere grad sprede smitten, fortæller Peter Aaby, som vandt den prestigefyldte forskerpris - Novo Nordisk Prisen - i 2000 for sin forskning i mæslinger.

Man har talt om at lukke op for børn først, fordi de får mindre alvorlig sygdom. Men det mener sundhedsprofessoren ikke, for børnene ville så smitte forældrene intensivt.

- Når voksne, der ikke har haft sygdommen i barndommen, dør af børnesygdomme, som mæslinger og skoldkopper, er det typisk fordi, deres eget barn var sygt og de tog det ind i sengen.

- Men ingen har haft Covid19 i barndommen, så det kunne blive alvorligt, hvis børnene smittede forældrene, fortæller Peter Aaby.

- Anden bølge kunne derfor være de voksne, som kunne komme ud. Hvis de så blev syge, kunne de sørge for, at de ikke smittede deres børn intensivt ved for eksempel at undlade at tage dem op i sengen for at putte, lyder det.

Tredjebølge kunne være børnene. Dem over 65 år skal være i karantæne, indtil virus næsten er helt væk, vurderer professoren.

Corona-pas

Der er dog også en helt anden mulighed på tværs af grupper. Hvis man har haft corona, og dermed opbygget antistoffer, kunne man også få fri passage.

– Hvis man havde en stor kapacitet til teste, om folk har været smittet, så kunne man få et corona-pas, siger Peter Aaby.

– Hvis man så har været smittet og har antistoffer, kunne man få lov til at gå ud og starte op, fortæller han.

Statens Serum Institut er angiveligt tæt på at have en test klar for antistoffer mod coronavirus, oplyser Karen Angeliki Krogfelt, professor i medicinsk mikrobiologi ved Roskilde Universitet til Politiken.

I så fald kan man med en simpel blodprøve se, om en person har haft corona.

Isolering virker ikke

Alle tiltag skulle overvåges nøje, da det endnu ikke vides præcis, hvordan coronavirussen opfører sig, understreger Peter Aaby, som dog mener, at vi ikke kan isolerer os ud af krisen.

- Medmindre virussen muterer eller ikke kan tåle sommervarmen – og den er i Afrika nu, så det kan den nok godt – så kan vi ikke det.

- Virussen er så spredt ud, at den vil komme tilbage. Vi kommer til at have corona i flere år, indtil der er en vaccine eller opbygget flokimmunitet, forklarer han.

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har ikke ønsket at udtale sig om genåbning af Danmark. Nedenfor kan du se, hvad en række politikere og private siger om genåbning.