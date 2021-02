Professor sår tvivl om Støjberg-anklage

Anklageskriftet mod Inger Støjberg (V) 'giver anledning til misforståelser'.

Det vurderer juraprofessor Frederik Waage på dagen, hvor Folketinget stemmer om en rigsretssag mod den tidligere udlændingeminister, skriver Jyllands-Posten.

- Det er vigtigt, at Folketinget er opmærksom på, at Støjberg, hvis hun dømmes efter anklagen, som den er nu, ikke kan blive idømt strengere straf for at have talt usandt, siger Frederik Waage, ekspert i forvaltningsret fra Syddansk Universitet, til Jyllands-Posten.

Misforståelsen - ifølge professoren - skyldes, at det ikke kan være en skærpende omstændighed, at Inger Støjberg har talt usandt overfor Folketinget i sagen om asylpar.

Alligevel bruger Folketinget formuleringer om 'skærpende omstændighed' i anklageskriftet, og det kan man ikke ifølge juraprofessoren.

Folketinget har besluttet ikke at rejse en særskilt tiltale for at vildlede Folketinget i sagen om asylpar og den ulovlige instruks.

Vildledningen kan derfor kun 'tillægges betydning i forhold til bevisvurderingen' og ikke en hårdere straf, forklarer han. Og det er derfor misvisende, når Folketinget bruger formuleringen.

Frederik Waage bakker dermed op om strafferetsprofessor emeritus Jørn Vestergaard, som også har påpeget samme problem

I et notat til Folketinget skrev han, at det ikke er juridisk muligt at lade Inger Støjbergs usandheder af Folketinget indgå som en skærpende omstændighed.

Det centrale i tiltalen er dog en 'klar ulovlig' instruks fra 2016, da Inger Støjberg var udlændingeminister. Den betød, at asylpar, hvor den ene var mindreårig, blev adskilt.

Forstå sagen Hvorfor blev Instrukskommissionen nedsat?

Sagen omhandler den instruks, som i februar 2016 blev udstedt af Udlændinge- og Integrationsministeriet, og som fik Udlændingestyrelsen til - i strid med loven - at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig. Instruksen blev i 2017 betegnet som ulovlig af Folketingets Ombudsmand. En adskillelse ville nemlig kræve en individuel vurdering af de pågældende par. Det daværende blå flertal i Folketinget ønskede ikke at gå videre med sagen. Syv måneder efter at Socialdemokratiet dannede regering, blev Instrukskommissionen nedsat til at undersøge sagen. Hvad er sagens kerne?

Centralt i undersøgelsen er den pressemeddelelse, som Udlændinge- og Integrationsministeriet udsendte 10. februar 2016 om, at ingen mindreårige asylsøgere måtte indkvarteres sammen med en ældre ægtefælle. Pressemeddelelsen kom til at fungere som en instruks til Udlændingestyrelsen. Hvem er blevet afhørt?

Ud over Støjberg selv har blandt andre tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og tidligere justitsminister Søren Pind (V) vidnet. Det samme gælder en stribe medarbejdere, der arbejdede i Udlændinge- og Integrationsministeriet under Støjberg. Hvad er Støjbergs rolle?

Støjberg stod bag pressemeddelelsen 10. februar 2016 om, at alle asylpar skulle adskilles. I pressemeddelelsen blev nogle afsnit om undtagelser taget ud. Under afhøringerne fortalte Støjberg, at hun 9. februar 2016 havde godkendt et notat, hvor der stod, at der kunne være undtagelser for, hvilke asylpar der skulle adskilles. Notatet, som Støjberg ikke har nævnt tidligere, har været hendes vigtigste forsvar de tre gange, hun er blevet afhørt. Undervejs har en række embedsmænd vidnet om, at de ikke tillagde notatet nogen særlig værdi eller ikke har set det. Hvad kan udfaldet blive?

Det har ikke været kommissionens opgave at afsige en egentlig dom. Men på baggrund af redegørelsen fra kommissionen kan et flertal i Folketinget beslutte at rejse en rigsretssag mod Inger Støjberg. Efter at kommissionen rejste en hård kritik af Støjberg i sin rapport, besluttede et flertal i Folketinget, at uvildige advokater skulle vurdere, om der er grundlag for en domfældelsen mod Støjberg. Ifølge advokaterne er der grundlag for en rigsretssag mod Inger Støjberg. Og med 'en rimelig formodning' kan en tiltale føre til en dom mod Venstre-politikeren. Et flertal i Folketinget har besluttet, at Støjberg skal stilles for Rigsretten. Nu kan sagen gå sin gang. Vis mere Luk

Anklageskriftet mod Inger Støjberg stemmes igennem tirsdag. En rigsret vil først blive nedsat, når delberetningen om embedsværket er færdigskrevet af Instrukskommissionen, der har undersøgt sagen.

Afhøringerne har også afdækket svigt i embedsværket.

Det konkluderer kommissionen: Instrukskommissionen konkluderer om Inger Støjbergs rolle: at instruksen af 10. februar 2016 var klart ulovlig

at Inger Støjberg mundtligt blev advaret om, at en ordning uden undtagelsesmuligheder (instruksen) ikke lovligt kunne gennemføres,

at det kan lægges til grund, at Inger Støjberg i forbindelse med udsendelsen af pressemeddelelsen både eksternt og internt i departementet klart tilkendegav, at hun ville have en undtagelsesfri ordning

at det med en høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at Inger Støjbergs hensigt med praksisændringen den 10. februar 2016 var, at der skulle ske en undtagelsesfri adskillelse af parrene

at det i hvert fald kan lægges til grund som utvivlsomt, at det må have stået Inger Støjberg klart, at der var en nærliggende risiko for, at der ville blive iværksat en administration af ordningen svarende til indholdet af pressemeddelelsen,

at den undtagelsesfrie instruks havde den følge, at der i Udlændingestyrelsen i hvert fald i en periode blev administreret klart ulovligt

og at den ulovlige administration af ordningen fandt sted i hvert fald i perioden fra den 10. februar til den 1. juli 2016

at Støjberg har givet misvisende og urigtige oplysninger til Folketinget i sagen. Vis mere Luk

For en uge siden vedtog underudvalget til Udvalget for Forretningsordenen et udkast til tiltalen, som Inger Støjberg har haft mulighed for at komme med indvendinger til. Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar.

Hun overvejer fortsat sin fremtid i Venstre, efter at hun blev frataget posten som næstformand efter flere offentlige uenigheder med formand Jakob Ellemann-Jensen (V).

Et stort flertal har tilkendegivet, at de vil stemme for en rigsretssag. Det er Socialdemokratiet, størstedelen af Venstre, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.

Ni medlemmer af Venstre, herunder Støjberg selv, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige stemmer imod.

Af løsgængerne vil kun tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen stemme imod. Han var den øverst ansvarlige, da sagen stod på, men blev frikendt for ansvar af Instrukskommissionen.

