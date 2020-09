Professor: Samtykke-krav ændrer ikke noget i voldtægtssager

Det vil ikke ændre det store for hverken offer, tiltalte eller domstolen, at der nu indføres en ny voldtægtslov, der baseres på samtykke.

Det vurderer Eva Smith, tidligere juraprofessor i proces ved Københavns Universitet.

- Umiddelbart lyder det som om, at man stadig vil stå med de sager, hvor det bliver to forklaringer mod hinanden, og der ikke er nogen vidner eller andet, der kan bevise den ene eller anden påstand, siger hun.

- Det er svært for mig at se, at det vil rokke ved forfærdelig meget.

Eva Smith understreger, at hun ikke har læst detaljerne i den nye voldtægtslov.

Det er regeringen, der sammen med støttepartierne er blevet enige om den nye lov.

Den indebærer, at man altid skal sikre sig, at den, man har sex med, også har lyst til at have sex.

Et samtykke kan ifølge loven komme til udtryk gennem ord eller handlinger som eksempelvis kys, berøringer eller lyde.

Ifølge Eva Smith er det særligt sager, hvor parterne har en relation til hinanden, der volder problemer i domstolene, da det ofte er svært at løfte bevisbyrden.

Og det vil en ny lov, der baseres på samtykke, ikke ændre på, understreger hun.

- Det har aldrig været svært at dømme en person, der er sprunget frem fra en busk i en park. Det er det derimod i kontaktvoldtægter, hvor parterne måske har flirtet og er gået med hinanden hjem.

- Jeg synes, det er meget svært at sige, hvordan det kommer til at fungere i praksis, men min fornemmelse er, at vi vil stå i den samme situation som tidligere. At der er to forklaringer, og hvem skal man så tro på, siger Eva Smith.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) sagde på et pressemøde tirsdag, at den nye lov vil føre til flere domfældelser, da man fremover kan dømmes for voldtægt, uden at man har anvendt tvang eller trusler.

Det viser erfaringer i andre lande også, forklarer Eva Smith, der dog tager sine forbehold.

- De hævder i de lande, der har samtykke-baseret voldtægtslove, at de har dømt flere, men man er jo nødt til at se på hver sag og vurdere, om domfældelsen også ville være sket under de gamle regler, siger hun.