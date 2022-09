Professor saver Mettes regnestykke over: - Fuldstændig forkert

En professor i økonomistyring spærrede øjnene op, da han så tv-debatten mellem landets tre statsministerkandidater søndag aften.

Her henviste Mette Frederiksen (S) til beregninger fra Finansministeriet, som 'sort på hvidt' kunne dokumentere, at de konservatives politik vil medføre, at 40.000 offentlige ansatte skal fyres.

- Cirka 40.000 offentlige ansatte skal fyres. 40.000! Det er godt nok mange sygeplejersker og sosu'er, lød det fra Mette Frederiksen.

Derfor stod professor Per Nikolaj Bukh tidligt op i morges og læste det notat, som flere ministre i Mette Frederiksens regering livligt delte på Twitter som svar på, hvor statsministeren havde tallene fra.

Problemet er bare, at notatet ikke indeholder et ord om hverken fyringer eller i øvrigt de konservatives politik.

I notatet står der rigtigt nok, at der bliver 41.000 færre offentlige ansatte fra 2023 til 2030, såfremt der indføres en nulvækst i det offentlige forbrug. Men idet de konservative går til valg på en vækst på 0,1 procent, er tallet snarere 33.000 færre ansatte, har Per Nikolaj Bukh beregnet.

Der er dog ikke tale om 33.000 fyringer, slår han fast.

- Jeg hørte statsministeren sige, at de skulle fyres. Det er i hvert fald fuldstændig forkert. Det er slet ikke på banen i beregningerne. Det er et nøgternt svar på det spørgsmål, der stilles, altså hvad er netto tallet for offentlig beskæftigelse. Der tages ikke højde for, hvor mange af dem, der selv siger op, skifter job eller hvorfor de holder op i perioden, siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

Professoren blev selv vildledt

Han forklarer, at der i den offentlige sektor er en naturlig rotation, som i praksis betyder, at der årligt skal ansættes tusindvis af nye medarbejdere, fordi nogle går på pension, skifter job og lignende.

Derfor ville der snarere blive tale om, at færre stillinger over tid skal genbesættes, men det behøver ikke nødvendigvis at være et problem, påpeger professoren. Eksempelvis kan man godt både ansætte flere sygeplejersker og sosu'er og så skære andre steder.

Dermed er der ikke belæg for at sige, at de konservatives 0,1 procents vækst vil medføre fyringer på baggrund af beregningerne. Det er desuden umuligt at sige, hvad den konservative plan medfører, fordi der også vil blive foretaget mange andre ændringer, påpeger Per Nikolaj Bukh.

- Som seer kan man godt få det indtryk, at det er de konservatives plan, der regnes på. Man kan også godt få det indtryk, at der bliver fyret. Men det hænger overhovedet ikke sammen. Og hvis ikke man har forudsætningerne for selv at gå tilbage og se beregningerne, så kan man nemt tro, at det drejer sig om 40.000 ansatte, der skal fyres, siger Per Nikolaj Bukh.

- Så det er vildledende?

- Professoren her blev vildledt, kan du høre. Jeg troede faktisk, at når Finansministeriet siger det, så må det være rigtigt. Men jeg var så skeptisk, at jeg var nødt til at se beregningen.

- Det er simpelthen at vildlede. Der sidder måske nogle og tror, at hjemmeplejen bliver ringere, fordi man fyrer medarbejdere her, men det er fuldstændig udenfor skiven. Hvis der sidder nogle og føler sig skræmt, så er de blevet skræmt af et skræmmebillede, som er misvisende. Det må jeg desværre sige, siger Per Nikolaj Bukh.

Han påpeger desuden, at der i notatet står, at selv hvis man lader udgifterne følge befolkningssammensætningen, så vil der også være 11.000 færre offentlige ansatte.

Fastholder

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Statsministeriet, som henviser til Finansministeriet.

Ekstra Bladet har derfor igen bedt Statsministeren om en kommentar, men har ikke fået svar.

I en skriftlig kommentar fastholder finansminister Nicolai Wammen (S) regnestykket på cirka 40.000 færre offentlige ansatte, men nu lyder det ikke længere, at de skal fyres.

'Søren Papes plan for Danmark er en bombe under vores velfærd. Med Søren Papes politik vil der komme ca. 40.000 færre offentligt ansatte. Søren Pape har tidligere understreget, at det ikke er afgørende for De Konservative, om væksten i det offentlige forbrug bliver minus 0,1 eller plus 0,1. "Men vores udgangspunktet er nulvækst i den samlede offentlige sektor". Nu har de konservatives finansordfører så spurgt Finansministeriet til en beregning på konsekvenserne af nulvækst. Den viser, at der med nulvækst kommer ca. 40.000 færre offentligt ansatte i 2030 givet de sædvanlige beregningsprincipper,' skriver finansminister Nicolai Wammen (S).

