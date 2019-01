Professor tvivler på Løkkes ønske om færre indlæggelser

Det er ønsketænkning at have nedbragt antallet af indlæggelser med 40.000 i 2025.

Det mener Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi og sundhedspolitik ved Syddansk Universitet.

Han har det seneste halve år set på, i hvilket omfang det er lykkedes kommunerne at forebygge indlæggelser gennem forskellige projekter.

- Det nedslående svar er, at det ikke er lykkedes. Hvad der skulle få os til at tro, at det skulle lykkes frem mod 2025, må stå hen i det uvisse, siger han.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har søndag fortalt, at der i 2025 skal være 500.000 færre sygehusbesøg og 40.000 færre indlæggelser. Det bliver en del af regeringens kommende sundhedsreform, skriver DR Nyheder.

Som en del af reformen skal kronisk syge patienter i langt højere grad behandles hos læger i lokale sundhedshuse landet over.

Imens Kjeld Møller Pedersen har svært ved at se, hvordan regeringen kan få bragt antallet af indlæggelser markant ned, er han mere optimistisk i forhold til de ambulante behandlinger.

- Der tror jeg godt, at man kan tillade sig at være mere optimistisk. Men vi skal også se resultaterne af det, der er i gang, siger han.

Professoren peger på, at Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) allerede har indgået en aftale om at flytte ambulante konsultationer væk fra sygehusene.

Det gælder lungesygdommen KOL og diabetes.

Kjeld Møller Pedersen finder det overordnet set fornuftigt at rykke mere behandling væk fra sygehusene.

- Det giver mening, og det er vigtigt at sige, at de praktiserende læger især skal spille en vigtig en rolle i denne her sammenhæng.

- Hvis det skal lykkes, kræver det, at de får held med at ansætte gode erfarne praksissygeplejersker. For mange af de her opgaver vil praksissygeplejersker skulle tage sig af, siger han.

Det er endnu uvist, hvordan økonomien i regeringens sundhedsudspil kommer til at se ud. Det ventes at blive fremlagt inden slutningen af måneden.