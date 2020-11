Professor underkender Mogens Jensens mink-forklaring

Beslutningen kan 'ikke forhandles eller diskuteres'.

Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun på et pressemøde onsdag den 4. november fastslog, at 'alle mink' i Danmark skal slås ihjel.

To dage efter pressemødet blev der sendt et brev fra Fødevarestyrelsen til alle danske minkavlere. Her blev ordet 'skal' brugt over 30 gange i kommunikationen om aflivningen.

Alligevel vil fødevareminister Mogens Jensen (S) nu have en juridisk afklaring af, om beskeden til minkavlerne kun var en 'opfordring' og ikke et 'påbud'.

Men fødevareministerens fortolkning er ikke gangbar, vurderer professor og prodekan på Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet Kristian Lauta.

Han peger på, at de danske minkavlere heller ikke har forstået regeringen og myndighedernes udmelding som en 'opfordring'.

- Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at den kommunikation, der er udgået fra regeringen, har sendt et andet signal, end at det er en opfordring, siger han.

På et samråd onsdag oplyste Mogens Jensen, at der skal laves en juridisk undersøgelse af, hvorvidt meddelelsen på pressemødet og brevet om minkaflivning kan ses som en opfordring.

Ifølge Kristian Lauta 'kæmper fødevareministeren for at bevise, at han ikke har overtrådt ministeransvarlighedsloven'.

- Han er i gang med at finde en vej ud af, at han har udsendt en ulovlig ordre.

- Hvis han kan få en juridisk vurdering, der siger, at det faktisk var en opfordring, vil det være en grim sag, men så vil han strengt taget ikke have fortaget sig noget ulovligt, siger han.

Kristian Lauta mener dog, at 'det lyder ret usandsynligt, at han kan få den konklusion i en juridisk undersøgelse'.

Undersøgelsen af kommunikationsforløbet forventes at være færdig i næste uge.