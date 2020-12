Professorer: Mette F. misbruger embedsfolk med julevideo

Statsminister Mette Frederiksen (S) misbruger embedsværket ved at bruge en video produceret for skattekroner på sin private Facebook-profil, fastslår to eksperter i forvaltningsret. Statsministeriet afviser

Facebook-Mette har brugt en video lavet for skattekroner til statsminister-Mette. Og det er misbrug af embedsværket.

Det slår to professorer i forvaltningsret fast, da det svarer til, at statsminister Mette Frederiksen (S) får embedsmænd til at vaske sit tøj, skriver Weekendavisen.

- Det er et klokkeklart misbrug af embedsværket. Hun omgår kravene til offentlige myndigheder ved at få embedsfolk til at producere et klip som dette til sin private profil, siger ph. d. og professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

- Princippet om neutralitet er til for, at det offentlige ikke bidrager til, at en minister nemmere kan genvælges eller profilere sig på det privat. Det svarer til, at embedsmænd ordner hendes vasketøj. Og det er et problem, siger han.

Marienborg-video

Mette Frederiksen har nemlig valgt ikke at have sine profiler på sociale medier som statsminister. Her er det privat-Mette, og på Facebook skriver Mette Frederiksen direkte: 'Jeg fører ikke profilen som statsminister'.

Men på Facebook lagde Mette Frederiksen en video op 6. december - anden søndag i advent - hvor hun fra Marienborg fortæller om julehygge og kommende corona-restriktioner.

Det ligner et setup, som vi kender fra statsministerens nytårstale, og videoen er da også produceret af embedsfolk bag Regeringen.dk. Det oplyser Statsministeriet til Ekstra Bladet.

Du kan se Mette Frederiksens omstridte opslag på Facebook nedenfor.

'Videoen var optaget på Marienborg af ansatte i Statsministeriets Presse- og Kommunikationsenhed. Indlægget blev uploadet på Facebook-profilen af Socialdemokratiet, oplyser Statsministeriet i et skriftligt svar.

'Statsministeriet kan i forlængelse heraf oplyse, at det er Socialdemokratiet, der administrerer statsministerens Facebook-profil.'

Skattekroner til profilering

Videoen er brugt på Mette Frederiksens private profil, og så er skattekroner dermed gået til, at Mette Frederiksen kan profilere sig og i sidste ende nemmere blive genvalgt, vurderer Sten Bønsing. Og det må man ikke.

Tim Knudsen, professor emeritus i statskundskab ved Københavns Universitet er enig. Han mener, at statsministerens folk skal sige fra og fortælle, 'hvor grænsen går', siger han til Weekendavisen.

Statsministeriet afviser

Statsministeriet mener ikke, at Facebook-Mettes brug af den skatteyder-betalte video er i strid med reglerne.

'Efter Statsministeriets opfattelse er Statsministeriets bistand i det konkrete tilfælde i overensstemmelse med de beskrevne retningslinjer for embedsværkets bistand ved ministres brug af sociale medier', oplyser Statsministeriet i et skriftligt svar til Ekstra Bladet, som har bedt om en kommentar fra Mette Frederiksens og departementschef Barbara Bertelsen.

Statsministeriet henviser til et notat om 'retlige forhold ved ministres brug af sociale medier', hvor embedsmænd i et vist omfang kan bistå ministeren 'i forhold til faglige spørgsmål relateret til indlæg på sociale medier'.

'Ministeren vil eksempelvis kunne bede embedsmænd om at udarbejde et notat om en faglig problemstilling til brug for ministerens kommentarer til et indlæg eller til oprettelse af et indlæg fra ministeren', skriver Statsministeriet.

'Embedsmændene kan i den forbindelse også bistå på den måde, at der udarbejdes et egentligt udkast til selve indholdet af et indlæg på sociale medier (opslag, kommentarer, tweets mv.) – så længe der er tale om et emne inden for ministerens område.'

Statsministeriet mener, at adventsvideoen er inden for statsministerens fagområde, da den også omhandler 'håndteringen af den igangværende covid-19-pandemi', hvor en række restriktioner blev lanceret dagen efter på et pressemøde.

