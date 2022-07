Profil frem for politik

I et muntert øjeblik sagde statsminister Poul Schlüter engang: ’Politik er blevet noget mærkelig noget. I dag betyder personerne alt. Markedsføringen er afgørende. Indholdet betyder ikke så meget. Det er profiler og indpakning, det handler om’.

Så skarpt mente han det selvfølgelig ikke, for selvsagt spiller den politiske substans en rolle for vælgerne. Man får ikke samme vare, uanset hvilket parti man stemmer på.

Men grundlæggende var Schlüters analyse på sporet. I dag endnu mere end for 30 år siden. Efter Murens fald og Sovjetunionens sammenbrud har de store ideologiske kampe mistet kraft. Partierne tilbyder i dag ikke forskellige samfundsmodeller.

I Danmark er stort set alle partier enige om vores NATO- og EU-medlemskab. Kronen ligger fast. Budgetloven lægger faste rammer om den offentlige økonomi (trods seneste lempelse). Alle er enige om klimasatsning, forsvarsbudget og kongehus.

Og når det kommer til stykket, har selv de mest blå partier uendelig svært ved at pege på, hvor der lige præcis skal spares i det offentlige.

Når de store politiske forskelle udviskes, kommer personerne til at fylde meget mere i politik. Og her er vi i dag.

Partier som Alternativet med Uffe Elbæk, Stram Kurs med Rasmus Paludan, Klaus Riskjær Pedersen under eget navn, Nye Borgerlige med Pernille Vermund, Moderaterne med Lars Løkke og senest Inger Støjbergs Danmarksdemokrater ville være intet uden deres stiftere.

Hovedpersonen er simpelthen partiet.

Selv de gamle partier identificeres i langt højere grad med deres ledere. Socialdemokratiets valgkamp kørte i 2019 massivt på Mette Frederiksen. Venstre er i samme situation, og hos de konservative vil der udover Søren Pape Poulsen være højest tre-fire MF’ere, som er rimeligt kendte bredt i vælgerkorpset.

I SF tegner Pia Olsen Dyhr butikken, men hun har faktisk arbejdet målrettet på at trække tre-fire andre SF’ere frem i forreste linje for at tegne et bredere billede.

Selv hos Enhedslisten måtte man kapitulere overfor person-udviklingen. Først ville EL ikke have valgplakater med fotos. Det er slut. I dag har partiet fundet ud af, der er stemmer i at markedsføre synlige profiler som Skipper og Villadsen.

Arkivfoto: Olivia Loftlund

Udviklingen genspejles i de personlige stemmer. Ved valget i 2019 scorede partilederne stort: Mette Frederiksen (S): 43.489 stemmer. Lars Løkke Rasmussen (V): 40.745, Pernille Skipper (EL): 33.024, Kristian Thulesen Dahl (DF): 23.142, Søren Pape (C): 22.223, Pia Olsen Dyhr (SF): 20.047

De eneste, der kunne give partilederne konkurrence, var stærke profiler som Inger Støjberg (V), Tommy Ahlers (V), Nicolaj Wammen (S), Jakob Mark (SF) og Ida Auken (S). De fik mellem Aukens godt 21.000 og Støjbergs godt 28.000 stemmer.

Den udvikling vil blive forstærket. Partilederne kommer til at fylde endnu mere ved det valg, der venter lige om lidt. De kan aflevere bindstærke værker om deres økonomiske politik, men i sidste ende vil partiledernes evne til at profilere sig selv og deres partier være udslagsgivende herunder konkurrencen i medierne.

Jakob Mark fra SF er en af de få profiler, der kan hamle op med partiledernes stemmetal. Arkivfoto: Jens Dresling

Det er få partier, der indtil nu har lagt noget større, konkret på bordet og slet ikke de nye partier. De fleste arbejder dog på et eller andet til præsentation efter sommeren. Spørgsmålet er, hvor meget politik partierne når at præsentere, før der udskrives valg.

Løkke har fremlagt noget af en genbrugsplan. Selv Jakob Ellemann var tynd i teksten, da har forleden skulle forklare om det program, han vil gå til valg på. Den nye opfindelse er, at hvis Ellemann bliver statsminister, vil V oprette et ’permanent reformråd’ med ham selv som formand. Kan vel næppe betegnes som revolutionerende.

Inger Støjberg (IS) var bestemt ikke mere præcis, da hun forleden på Ekstra Bladets tv blev interviewet af Brian Weichardt (BW):

Bw: Hvad vil I helt konkret?

IS: ’Danmarksdemokraterne bliver et parti, der søger indflydelse og som forsøger at komme med i forlig og tage ansvar. Det er derfor, der ikke kommer nogen ultimative krav. Men jeg har sagt, der er to steder, hvor vi melder os ind: Arne-pensionen og politiforliget.

BW: Hvad er det mest konkrete forslag, du selv har med i tasken i dag?

IS: Ja, det er vel at tilslutte os Arne-pensionen og politiforliget.

Selv de konservatives Pape har lagt kursen om, når det gælder offentlige besparelser. Nu skal det offentlige have flere penge. Forsvaret og de gamle kræver det. K arbejder på en økonomisk plan, der skal udstikke kursen.

’Bliver det en plan, som også kommer til at kigge på nulvækst?’, spurgte Jyllands-Posten Søren Pape.

Og svaret lød: ’Vi kommer til at kigge på det hele i forhold til de beslutninger, som er truffet i forhold til i Europa i øjeblikket. Uanset at vi har noget, som vi gerne vil forfægte, så skal vi også være påvirket af virkeligheden. Det er nok det bedste at være’.

Tja, tja, bum, bum.

