Profil vraget: Østergaards straffeaktion

Martin Lidegaard er færdig som næstformand hos de radikale. Avis-interview var med til at gøre udslaget

Kort tid efter sit succes-valg viser Morten Østergaard for alvor tænder på de indre radikale linjer.

Den radikale leder har strippet profilen Martin Lidegaard for posten som næstformand i folketingsgruppen.

Således består den politiske ledelse i partiet nu blot af Morten Østergaard som leder og Sofie Carsten Nielsen som næstformand.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om regulær straffeaktion fra Morten Østergaards side.

I en analyse i Jyllands-Posten er slankningen af ledelsen blevet beskrevet som en magtdemonstration af Østergaard. Denne udlægning bekræftes af Ekstra Bladets kilder.

Det er ikke mindst et interview blot to dage før folketingsvalget, som har gjort udslaget for Østergaards beslutning.

Her udtalte Martin Lidegaard, at han klart ville foretrække en regering hen over midten med Venstre og Socialdemokratiet.

Inderligt håb

– Det er et drømmescenarie. Jeg kan både se de radikale som en del af sådan en regering, og jeg kan også se de radikale som parlamentarisk grundlag. Det er ikke afgørende, sagde Lidegaard og kaldte SV-konstellationen for sit ’inderlige håb’.

Denne udtalelse faldt absolut ikke i god jord hos Morten Østergaard, der slog fast, at han ønskede en helt ny politisk retning for landet. Østergaard påpegede desuden, at han slet ikke kan støtte en regering med Venstre-folkene Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg.

Stik imod Lidegaards drømme forsøger Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen i disse dage at forhandle regering på plads med Socialdemokratiet og venstrefløjen.

Martin Lidegaard ønsker ikke at kommentere sagen over for Ekstra Bladet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Morten Østergaard.

Kontroversiel bog

Lidegaard har tidligere gjort sig bemærket med bogen ’Lad os mødes på Midten’.

I denne gjorde han sig sidste sommer til talsmand for, at de radikale skal placere sig der, hvor kompromiserne bliver til på udlændingepolitikken. Forinden havde Morten Østergaard ellers fastlagt en kurs, hvor det ene kategoriske krav på udlændingeområdet afløste det andet.

I forbindelse med bogudgivelsen afviste Lidegaard dog, at hans budskab skulle læses som et angreb på Morten Østergaard.

En udlægning, som ikke ligefrem er blevet delt af alle hos de radikale.