Profiler strømmer til Støjberg-parti

Det har været en flyvende start for Inger Støjberg og partiet Danmarksdemokraterne.

Først sikrede hun sig historisk hurtigt vælgererklæringer til partiet, der meget snart kan blive opstillingsberettiget.

Og uden hun skal røre en finger eller sågar fremlægge et politisk program, har Inger Støjberg sikret sig en perlerække af profiler, der alle har lang og meget erfaring med politik, hvis hun vil have dem.

Fire kanoner

Peter Skaarup har været med på DF-holdet siden 1995. Da han fredag aften meddelte, at han forlader partiet, havde han allerede besluttet sig for at slå pjalterne sammen med Inger Støjberg.

'Jeg synes hun gør det helt vildt godt, og jeg har altid følt at jeg har haft et værdifællesskab med hende og i hvert fald dele af partiet Venstre.Jeg vil derfor nu bruge mine kræfter sammen med Inger Støjberg,' skrev han.

Bent Bøgsted, der meldte sig ud af Dansk Folkeparti i februar, har annonceret, at han agter at finde sin plads i Støjberg-partiet. Han lavede politik for DF i 27 år.

'Jeg har i dag meddelt at jeg tilslutter mig DanmarksDemokraterne,' skriver han på Twitter.

Stor glæde

Også Hans Kristian Skibby, der ligeledes smuttede fra DF i februar, er på vej til Støjberg. Han var med i DF i 21 år.

'Jeg tilslutter mig Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg og vil med stor glæde være med til at udforme det grundlæggende politiske arbejdsprogram for Inger Støjberg nye parti.'

'Derfor vil jeg med glæde repræsentere Danmarksdemokraterne og meldte mig i øvrigt allerede som støttemedlem torsdag aften,' skriver han på Facebook.

Jens Henrik Thulesen Dahl skulle heller ikke bruge meget tænketid. Han meldte sig ud af Dansk Folkeparti i går fredag, men allerede samme dag kunne han fortælle, at også han vil bruge sin tid i Danmarksdemokraterne. Han meldte sig ind i DF i 2006.

- Jeg har haft en løbende dialog med Støjberg. Det er på baggrund af det, at jeg kan sige, at jeg føler et værdifællesskab i forhold til de grundparametre, hun har udstukket i forhold til partiet, sagde han til Ritzau.

Med de fire får Inger Støjberg altså mere end 90 års erfaring med at lave politik i et parti, der minder ganske meget om hendes eget nystiftede parti.

Kun seks tilbage

Dansk Folkepartis folketingsgruppe er blevet noget mager, siden Morten Messerschmidt trådte til som ny formand.

Partiet havde 16 mandater efter valget, men nu er der altså blot seks tilbage. Samtlige ti afhoppere har forladt partiet efter formandsskiftet.

De seneste to dage er fire af partiets profiler skredet. Den ene er Jens Henrik Thulesen Dahl, der er tidligere formand Kristians bror, den anden Peter Skaarup, der var gruppeformand, den tredje Søren Espersen, der ligesom Skaarup har været med i partiet, siden det blev stiftet i 1995, og til sidst røg Dennis Flydtkjær, der ellers har støtte Messerschmidt.

Både Kristian Thulesen Dahl og Mette Hjermind Dencker er desuden halvvejs ude af døren, da de allerede nu har meddelt, at de ikke genopstiller for DF ved næste valg.

Det er ikke kun i folketingsgruppen, at det lækker med medlemmer. Også i byrådene og lokalforeningerne er mange smuttet, siden Morten Messerschmidt kom til. Se på listen her, hvilke profiler der er væk.

De har forladt partiet Nordjylland Lise Bech Tidl. folketingsmedlem for DF opstillet i Thy og på Mors. I dag en del af udbrydergruppen Gæs og Gaser Forlod partiet 21. februar 2022 Nina Røntved Krog Tidl. lokalformand i Thisted. Flere bestyrelsesmedlemmer forlod partiet med hende. Forlod partiet 13. juni 2022 Tommy Degn Tidl. lokalformand i Rebild. Flere bestyrelsesmedlemmer forlod partiet med ham. Forlod partiet 9. juni 2022 Liselotte Lynge Jensen Tidl. byrådsmedlem i Vesthimmerland. Hun var kommunens eneste DF'er i byrådet Forlod partiet 15. juni 2022 Kristoffer Hjort Storm Tidl. byrådsmedlem i Aalborg, hvor han også var rådmand. Han er blevet kaldt et politisk stortalent. Forlod partiet 4. juni 2022 Kurt Jensen Tidl. lokalformand i Hjørring. Med ham røg en stor del af lokalbestyrelsen Forlod partiet 17. marts 2022 Bent Bøgsted Tidl. folketingsmedlem for DF i Frederikshavn. I dag er han en del af Gæs og Gaser Forlod partiet 21. februar 2022 Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vestjylland Dennis Flydtkjær Tidl. medlem af Folketinget for DF opstillet i Herningkredsen. Nu løsgænger Forlod partiet 25. juni 2022 Jørgen Byskov Tidl. medlem af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Han var kommunens eneste DF'er. Forlod partiet 21. juni 2022 Foto: Jonas Olufson Syd- og Sønderjylland Marie Krarup Tidl. medlem af Folketinget for DF i Varde. Ligeledes en del af Gæs og Gaser Forlod partiet 26. februar 2022 Hans Kristian Skibby Tidl. medlem af Folketinget for DF i Hedensted. Nu Gæs og Gaser Forlod partiet 22. februar 2022 Karina Adsbøl Tidl. medlem af Folketinget for DF i Kolding. Nu Gæs og Gaser Forlod partiet 21. februar 2022 Olfert Krog Tidll. byrådsmedlem for DF i Esbjerg. Han var partiets eneste medlem i Esbjerg. Han er fortsat som løsgænger. Forlod partiet 7. juni 2022 Foto: Jonas Olufson Østjylland Diana Therese Mikkelsen Tidl. byrådsmedlem i Norddjurs Kommune. Hun var den sidste tilbageværende DF'er i både Norddjurs og Syddjurs Kommune. Nu er Djursland DF-frit land Forlod partiet 23. juni 2022 PR-foto Fyn Jens Henrik Thulesen Dahl Tidl. folketingsmedlem for DF og opstillet i Assens. Vil nu være med i Danmarksdemokraterne Forlod partiet 24. juni 2022 Torben 'Trafik' Nielsen Tidl. lokalformand i Assens. Fire medlemmer af lokalbestyrelsen forlod DF samtidig. Forlod partiet 22. juni 2022 Foto: Jens Dresling Sjælland Martin Henriksen Tidl. byrådsmedlem i Stevns og medl. af hovedbestyrelsen i DF. Også næstformanden og kasseren i Stevns forlod DF med ham. Forlod partiet 11. februar 2022 Søren Espersen Tidl. folketingsmedlem for DF i Kalundborg. Nu løsgænger. Forlod partiet 25. juni 2022 Lea Berg Henriksen Tidl. lokalformand i Stevns og hustru til Martin Henriksen Forlod partiet 25. januar 2022 Peter Skaarup Tidl. folketingsmedlem og gruppeformand i DF valgt i Brønshøj. Forlod partiet 24. juni 2022 Gitte Simoni Tidl. regionsrådsmedlem og byrådsmedlem for DF i Roskilde Forlod partiet 17. juni 2022 Fritz Christensen Tidl. lokalformand i Faxe. Også næstformanden smuttede i samme ombæring. Forlod partiet 4. juni 2022 Liselott Blixt Tidl. medlem af Folketinget i Greve. Nu en del af udbrydergruppen Gæs og Gaser Forlod partiet 21. februar 2022 Foto: Anthon Unger Vis mere Vis mindre

