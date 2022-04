Provokerende plakat: Sender stikpille til Pia

En plakat med en stor, glad smiley og teksten 'Her må Arbejdstilsynet gerne komme forbi' pryder døren på gangen, hvor en gruppe afhoppere fra Dansk Folkeparti holder til.

Den er blevet hængt op, dagen efter Ekstra Bladet kunne fortælle, at tilsynet var på besøg på Dansk Folkepartis kontorer på Christiansborg 30. marts, og at det besøg har givet tilsynet mistanke om, at der kan være reelle brud på arbejdsmiljøloven hos partiet.

Lise Bech, der er en af de politikere, der forlod partiet i tidligere på året, har delt billederne af plakaten på Twitter, og hun er ikke overrasket over, hvad Arbejdstilsynet beretter om arbejdsmiljøet i partiet.

- Det er jo, som vi faktisk sagde dengang, da vi smuttede, siger Lise Bech til Ekstra Bladet.

Ansatte i paritet har til tilsynet beskrevet, hvordan de blandt andet bliver råbt ad og overfuset på gangene, bliver ignoreret og indirekte talt ned til. Alt sammen ting, som Arbejdstilsynet kalder 'krænkende handlinger'.

Ifølge Lise Bech er det en ansat hos udbrydergruppen Gæs og Gaser, der har lavet plakaten. Foto: Lise Bech

Pias eftermæle

Da Lise Bech forlod partiet i februar, var det med afskedsordene, at hun var frustreret over Pia Kjærsgaard.

- Du sagde jo, at Pia Kjærsgaard gik rundt og råbte ad folk. Er det det, du henviser til?

- Præcis, siger Lise Bech.

- Ansatte kom jo ind og stod og græd. Jeg vil helst være fri for at svine Dansk Folkeparti til, men jeg synes, det er meget trist, at det er endt sådan. Og jeg synes, det er trist, at Pia er ved at få sig sådan et eftermæle. Det er sørgeligt, at det er endt på den her måde. Jeg nyder det bestemt ikke.

Ekstra Bladet har bedt om et interview med Pia Kjærsgaard om beskrivelserne i rapporten fra Arbejdstilsynet, men det afviste hun ved at grine, vifte affejende med hånden og gå.

Af rapporten fra Arbejdstilsynet er der ikke nævnt navne på dem, der skulle stå bag krænkelserne.

Ansat lavede plakaten

Flere gange siger Lise Bech, at hun ikke ønsker at 'svine Dansk Folkeparti til', selvom plakaten med smileyen umiskendeligt er en stikpille til hendes tidligere parti.

- Er det ren provokation, når I laver den plakat?

- Det var en af medarbejderne, der kom og sagde 'nu hænger jeg den her op', for vi skal jo også have det lidt sjovt, og det blev jeg nødt til at tage et billede af.

- Så det er ikke noget, jeg har fundet på. Det skal bare hænge der et par dage, siger Lise Bech.

Lise Bech fortæller, at plakaten ikke skal hænge på døren permanent, men derimod kun et par dage. Foto: Lise Bech

Afviser 'strandhugst'

Arbejdstilsynet har beskrevet, at omtrent 18 ansatte forlod Dansk Folkeparti under den turbulente tid i partiet. Flere er siden blevet ansat hos udbrydergruppen, der kalder sig selv Gæs og Gaser.

- Flere ansatte er jo fulgt med jer, da I forlod partiet. Tror du, det er på grund af arbejdsmiljøet?

- Altså, det har det nok været. De sagde op, inden vi gik, og da vi så spurgte dem, om de ville arbejde for os, ville de så gerne det. Og det er vi glade for.

- Der er rygter om, at vi har været på strandhugst, men det er ikke sandt. Det var nogle, der i forvejen havde sagt op.

Selv afviser Lise Bech 'klart', at hun selv har stået bag nogle af krænkelserne, der bliver beskrevet.

- Jeg har det slet ikke i mig at behandle folk på den måde, siger hun.

Tager imod aftale

Dansk Folkeparti er af Arbejdstilsynet blevet tilbudt en aftale efter besøget, som går på, at tilsynet ikke foretager sig yderligere for nu - under forudsætning af, at partiet skal 'gøre en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og løse det problem, der er mistanke om,' lyder det.

Undervejs vil både Arbejdstilsynet og arbejdsmiljøorganisationen AMO bistå med vejledning til at få arbejdsmiljøet på rette spor inden deadlinen 1. oktober i år.

Den aftale har partiet valgt at takke ja til.

'Vi tager selvfølgelig imod tilbuddet fra Arbejdstilsynet om at gøre en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, så vi sikrer, at vores medarbejdere er glade for at gå på arbejde,' sagde Peter Skaarup til Ekstra Bladet.

Han anerkendte desuden, at der har været 'rystelser' i partiet, som er gået ud over medarbejderne.

Det er nok gået de færrestes næser forbi, at der ikke er ubetinget god stemning mellem Dansk Folkeparti og udbrydergruppen.

Således kunne Ekstra Bladet for nylig fortælle, at udbrydergruppen har skiftet låsene på deres kontorer, fordi de havde mistanke om spionage fra DF.

DF fortalte dog, at der blot havde været tale om en medarbejder på slik-rov.

