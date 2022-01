Psykologer tilkaldt: Sejler rundt med lig ombord

Psykologer fra Veterancentret har været tilkaldt for at tale med danske frømænd og besætningsmedlemmer om uafklaret lig-situation på Esbern Snare

Mens fire formodede pirater nu har forladt Esbern Snare, må besætningen fortsat sejle rundt med lig i lasten.

På syvende uge sejler den danske fregat således rundt i Guineabugten vest for Afrika med ligene af fire afrikanske mænd, der afventer deres videre posthume destination i en særlig frysecontainer, efter de omkom i en ildkamp med danske sømænd 24. november sidste år.

Det oplyser næstkommanderende i Søværnskommandoen, Carsten Fjord-Larsen, til Ekstra Bladet.

- Situationen er status quo. Esbern Snare har stadig ligene under opbevaring i en frysecontainer, mens vi afventer, at den tværministerielle arbejdsgruppe når frem til nogle løsninger, siger Carsten Fjord-Larsen med henvisning til den politisk nedsatte gruppe mellem Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Udenrigsministeriet.

Gruppen har fortsat ikke besluttet, hvad der skal ske med ligene.

Psykologer tilkaldt

Og den voldsomme og endnu uafklarede situation med bl.a. lig ombord har affødt et psykologisk beredskab til de udsendte, forklarer den næstkommanderende over for Ekstra Baldet.

- Besætningen har selvfølgelig været klar over, at noget sådant kunne ske. Men efter det så er sket, har vi haft psykologer fra Veterancenteret nede på Esbern Snare, som har været med til at tale med besætningen i mindre grupper.

- Her sætter man ord på, hvad man tænker og føler. Og der har psykologerne været med til at give nogle redskaber til, hvordan vi taler om oplevelserne. Fordi vi kan ikke gøre noget ved det. Vi skal bare sørge for, at vi ud fra en lægefaglig og sundhedsfaglig vurdering kan opbevare dem, siger Carsten Fjord-Larsen.

- Der er selvfølgelig et ønske om nu at få situationen afklaret, men man er også klar over, at det ikke sker fra den ene dag til den anden, siger Carsten Fjord-Larsen med henvisning til den tværministerielle gruppe.

Trussel elimineret

Overordnet set mener Carsten Fjord-Larsen dog ikke, at missionen har været forgæves, fordi tre af de fire overlevende afrikanere ikke retsforfølges yderligere.

- Det er sådan, det er. Vi agerer under de spilleregler, der kommer fra ministerierne. Vi har den holdning, at der er taget en trussel ud af spillet. Vi har hindret en kapring af en besætning. Og det er vores fokus og vores grund til at være i Guinea-bugten.

- Men føler I, at det her har været godt nok forberedt fra politisk hold, før I blev sendt afsted, når der f.eks. ikke var sikret diplomatiske aftaler med landene derned om overdragelse?

- Jamen for os tæller det, at vi kan beskytte skibsfarten, og at vi kan sætte en trussel ud af spillet. Og så kan der være andre effekter, som skal bestemmes på ministerielt niveau. Men for os er fokus 100 pct. på, at vi har hindret en trussel.

- Men man kan vel indvende, at de slipper - i hvert fald de overlevende - uden yderligere straf. Og tilmed med en båd og en motor, som de kan beholde. Er det virkelig så afskrækkende?

- For mig at se er der ikke nogen enkeltstående indsats, der kan flytte noget her. Det er en kombination af mange indsatser. Men min vurdering er, at det har en effekt, når du trykker på med krigsskibe og er synlig og igen og igen ødelægger de her dyre 200 HK-motorer, som en bagmand så skal finansiere.

- Den sidste af piraterne har netop - mens vi nu taler sammen - sagt i et grundlovsforhør, at det var Søværnets helikopter, der skød først. Hvad er jeres kommentar til den beskyldning?

- Jeg kan ikke gå ind i, hvad der konkret er sagt i et grundlovsforhør. Det har jeg ikke mulighed for. Men jeg konstaterer, at Esbern Snare har 100 pct. fulgt de regler, der var for magtanvendelse; både ift. proportionalitet og nødvendighed. Og det har de gjort hele vejen igennem. Men jeg har ikke bemærkninger til det konkrete udsagn.