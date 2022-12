Putin forsøger at lukke gammel menneskerettighedsorganisation

En af Ruslands ældste ngo'er, som arbejder med at rapportere om menneskerettigheder i landet, Helsinki-Moskva-Gruppen, står til at få dødsstødet af den russiske regering.

Landets regering, med præsident Vladimir Putin i spidsen, forsøger nemlig at lukke gruppen.

Det fremgår ifølge Reuters af en notits fra en domstol i landets hovedstad, Moskva.

Organisationen har sine rødder helt tilbage i Sovjetunionen, hvor den i 1976 blev oprettet i forbindelse med Helsingfors-erklæringen. Dens formål var at afspænde forholdet mellem Vesten og Sovjetunionen.

En af gruppens formænd, Valerij Borsjtjev, fortæller, at russiske myndigheder er kommet med 'latterlige' beskyldninger om, at gruppens egne vedtægter forbyder dem at forsvare menneskerettigheder uden for Moskva. Men at det har gruppen i øvrigt har gjort i alt den tid, den har eksisteret.