Putin har planer om Kina-rejse i efteråret

Ruslands præsident, Vladimir Putin, planlægger at besøge Kina i oktober.

Det oplyser hans udenrigspolitiske rådgiver Jurij Usjakov tirsdag ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Besøget vil falde sammen med en konference om Kinas omfattende 'Belt and Road-initiativ' - eller det, der bliver kaldt den 'nye silkevej'.

- Vi har modtaget en invitation, og vi har til hensigt at rejse til Kina, når Belt and Road Forummet bliver holdt i oktober, siger rådgiveren.

Det vil i givet fald være Putins første besøg hos den nære allierede, siden Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år.

Han var der senest ved åbningen af vinter-OL 4. februar 2022. Det var 20 dage inden invasionen af Ukraine.

Annonce:

Rusland og Kina har knyttet tættere bånd i løbet af de seneste knap to år, i takt med at Vestens forhold til Putin kølede markant af i tiden op til invasionen af Ukraine i februar 2022.

Kina har afvist at lægge skylden for krigen i Ukraine på Rusland. Samtidig har landet fordømt de vestlige sanktioner, der er indført mod Rusland på grund af krigen.

Sidst, Putin var i Kina, var lige inden invasionen.

Her præsenterede han sammen med Kinas præsident, Xi Jinping, en erklæring om et partnerskab 'uden grænser' mellem de to lande.

Det partnerskab omfatter både handel, politik, økonomi og militært samarbejde.

Kina har - med rabat - købt meget af den russiske olie og gas, som Europa på grund af sanktionerne ikke længere køber fra Rusland.

Xi Jinping var på besøg hos Putin i marts i år. Her indgik han en række aftaler med sin 'kære ven' Vladimir Putin.

Tirsdag siger Putins udenrigspolitiske rådgiver ifølge Tass, at den russiske præsident også overvejer et besøg i Tyrkiet, men der er ikke aftalt en dato endnu.