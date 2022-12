Putin i rekordlang nytårstale: Vesten udnytter Ukraine

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har lørdag beskyldt Vesten for at bruge Ukraine som et redskab til at ødelægge Rusland.

Det sker i præsidentens nytårstale, der er blevet vist på russisk stats-tv.

Talen var i år cirka ni minutter lang. Det var dermed den længste nytårstale, som Putin har holdt i løbet af sin præsidenttid, skriver Reuters.

I talen siger Putin blandt andet, at Rusland kæmper i Ukraine for at beskytte 'moderlandet' og for at sikre folket 'ægte uafhængighed'.

Nytårstalen er filmet med Putin stående foran militærfolk.

Den bliver sendt på tv, hver gang klokken passerer midnat i de forskellige tidszoner i Rusland. Klokken 13.00 dansk tid gik de allerøstligste regioner i Rusland ind i det nye år, og talen blev dermed vist.

Annonce:

Putin beskylder Vesten for at have provokeret Rusland til at iværksætte, hvad den russiske præsident kalder en 'særlig militær operation'.

- I årevis har vestlige elitefolk på hyklerisk vis forsikret os om deres bedste intentioner. Men i virkeligheden har de på alle mulige måder samarbejdet med nynazister, der har terroriseret civile i Donbas, siger Putin.

Putins udtalelse bliver ikke umiddelbart bakket op af nogen beviser, der kan underbygge hans påstand om nynazistiske angreb i Donbas.

Putins nytårstaler har traditionelt primært handlet om at ønske et godt nytår. Denne gang var krigen i Ukraine dog med til at ændre talens karakter.

- Vesten har løjet om fred. Vesten forberedte sig på angreb, og nu bruger de på kynisk vis Ukraine og dets folk til at svække og splitte Rusland. Det har vi aldrig tilladt, og vi kommer aldrig til at lade nogen gøre det, siger han.

Talen blev sendt for første gang, nogenlunde samtidig med at ukrainske embedsmænd meldte om flere russiske missilangreb i Kyiv.