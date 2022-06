Putin: Nøgne G7-ledere lyder som et frastødende syn

Forestillingen af de syv regeringschefer fra G7-landene uden tøj på lyder som et frastødende syn, mener Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det sagde han onsdag i forbindelse med sit besøg i den turkmenske hovedstad, Asjkhabad.

Regeringschefer fra syv af verdens største økonomier har i de seneste dage holdt møde i den sydtyske by Elmau. EU-Kommissionsformand Ursula von der Leyen er også med.

Her kunne de høres udveksle vittigheder om Putins forkærlighed for billeder i bar overkrop, mens de fik taget et gruppebillede.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, kunne høres spørge, om han skulle beholde sin jakke på, inden billedet blev knipset.

- Vi bliver alle nødt til at vise, at vi er mere hårdføre end Putin, sagde han.

Canadas premierminister stemte tjept i, men mente, at der skulle mere til. Hvis Vesten skal vise sig mere hårdføre end Vladimir Putin, kræver det en tur på ryggen af en hest i bar overkrop.

For Putin lød det øjensynligt mere frastødende end sjovt.

- Jeg ved ikke, hvordan de planlægger at smide tøjet, om det bliver over eller under bæltestedet, sagde han til journalister i Turkmenistan.

Efterfølgende gav han G7-lederne en opfordring til at få motioneret lidt mere og at drikke mindre alkohol. Det er nødvendigt for at vedligeholde sundheden i krop og sjæl, sagde han ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

G7-landene er Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien, USA og Canada.

De mødtes i Elmau for at diskutere verdenssituationen, heriblandt krigen i Ukraine. G7-landene og EU blev desuden enige om at sende yderligere 29,6 milliarder dollar til Ukraine. Det svarer til cirka 209,4 milliarder kroner.