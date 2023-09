Putin tager imod invitation om officielt besøg i Nordkorea

Det lukkede land Nordkorea får på et endnu ikke fastsat tidspunkt besøg af Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Således har den øverste leder i Nordkorea, Kim Jong-un, inviteret Putin til Nordkorea. Og Putin har taget imod invitationen.

Det siger Kim Jong-un ifølge det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA i forbindelse med Kims besøg i Rusland, skriver Reuters.

Onsdag mødtes Kim Jong-un med Putin i det østlige Rusland for at drøfte de to landes samarbejde under en sjælden udlandsrejse.

Det er fire år siden, at den nordkoreanske leder sidst har været i udlandet.

Kim Jong-un fortæller efterfølgende, at han ønsker at understøtte, at Nordkorea opretholder et stabilt forhold til Rusland i de næste 100 år, oplyser det nordkoreanske nyhedsbureau.

Annonce:

Parterne er blevet enige om at styrke deres strategiske og taktiske samarbejde i lyset af 'imperialisternes militære trusler, provokationer og tyranni', som KCNA formulerer det.

Både Nordkorea og Rusland er stærkt kritiske over for Vesten og særligt USA, som begge lande anser for at opføre sig fjendtligt og konfliktoptrappende.

For Ruslands vedkommende handler det aktuelt om krigen i Ukraine, hvor USA og de øvrige Nato-lande støtter Ukraine med våben såvel som kampvogne og fly.

Og for Nordkoreas vedkommende er det USA's militære samarbejde med nabolandet Sydkorea, som provokerer.

Under sit besøg i Rusland har Kim besøgt en russisk rumstation, hvor han har fået indblik i teknikken bag russiske rumfartøjer. Putin har i den forbindelse sagt, at Rusland vil hjælpe Nordkorea med at bygge satellitter.

Der har til gengæld ikke været konkrete oplysninger fremme, om at parterne har diskuteret levering eller køb af våben eller teknisk bistand i forbindelse med våbenprogrammer.

Embedsmænd i både USA og Sydkorea har luftet deres bekymringer for, at Nordkorea vil levere våben og ammunition til Rusland, som efter halvandet års krig i Ukraine har brugt en stor del af sit våbendepot.

Både Rusland og Nordkorea har tidligere afvist, at der vil blive leveret eller solgt våben mellem de to lande.