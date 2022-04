Putin under hårdt pres

Putins krav om betaling i rubler afslører, at krigen koster kassen, og at russisk økonomi er under meget hårdt pres, skriver Hans Engell

Vladimir Putin siger nu, at alle betalinger til Rusland skal foregå i rubler. Det har energiselskabet Ørsted herhjemme sagt nej til.

Men hvad betyder det egentlig, og hvordan har man betalt tidligere?

Kan det ikke medføre, at russerne så lukker helt af for gas og olie til Vesteuropa, og det hele må lukke ned?

Svend O. Nielsen, Køge

Kære Svend

Putins krav hænger formentlig sammen med, at den russiske rubels værdi styrtdykker. Med krav om afregning i rubler vil han styrke kursværdien på den russiske valuta.

I praksis betyder det for eksempel, at vi skal betale til det russiske energiselskab i euro eller dollars. Så veksler russerne til rubler og har dermed indflydelse på kursen, vi skal betale.

Endelig betyder Putins krav, at Rusland får mere fremmed valuta i deres slunkne krigskasse.

Det hele vidner jo om, at sanktionerne rammer hårdt i Rusland, at krigen koster kassen, og at russisk økonomi er under meget hårdt pres.

Det er så en del af straffen for at optræde som brutalt diktatur.

Venlig hilsen Hans

Pape vil blive presset

Hvordan kan Søren Pape Poulsen hente så mange stemmer? Han er en svag og glat politiker uden kanter eller selvstændige meninger.

Man kan jo ikke finde ud af, hvad han vil – ud over en masse asociale nedskæringer i pensioner og den offentlige sektor. Hvornår finder vælgerne ud af, han er en kold højremand og ikke en julemand?

Steen Willerslev, Frederiksberg

Kære Steen

Nu har du da i hvert fald givet dit synspunkt! Lige i øjeblikket kører meningsmålingerne super for Søren Pape, og så har han ikke brug for at lægge sig ud med nogen vælgere.

Men mon ikke Pape vil blive hårdere presset, når valget nærmer sig?

Venlig hilsen Hans

Brutalt overfald

Hvordan kan den vestlige verden acceptere, at det væbnede røveri, som foregår i Ukraine, bliver kaldt en ’særlig operation’?

Det er vel en diktator, en lovløs bandit, der har fundet på den betegnelse.

Jeg håber, historieskriverne bruger den i mine øjne rigtige betegnelse.

Jens Pedersen, Aarhus V

Kære Jens

Ingen ud over Rusland accepterer betegnelsen ’særlig operation’, som Putin anvender.

Ruslands overfald på Ukraine er ren aggressionspolitik, et brutalt overfald, og det vil i historien blive fordømt til evig tid.

Venlig hilsen Hans

Barbariske Rusland

Kan Ukraine i sidste ende vinde krigen mod Rusland?

Lige nu ser det jo ud til, russerne er i defensiven, og Ukraine er begyndt at slå til i det russiske bagland, så det er vel ikke umuligt?

Jonas Christensen

Herlev

Kære Jonas

Militært tror jeg ikke, Ukraine kan vinde krigen. I det lange løb er russerne stærkt overtallige, men Ukraine kan gøre den russiske fremmarch så dyr i menneskeliv og materiel, at krigen varer rigtig længe, og det til sidst ender i en fredsløsning.

Måske bliver Putin væltet, muligvis accepterer Ukraine et kompromis med territoriale afståelser.

Lige nu ser det ud til, at krigen trækker i langdrag med forfærdelige tab og en ekstremt brutal og barbarisk russisk fremfærd.

Venlig hilsen Hans

