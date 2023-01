Q: - Alt taler for Lars Boje som leder af Nye Borgerlige

Efter Mikkel Bjørns exit fra Nye Borgerlige er den eneste udfordrer til formandsposten nu væk. Det kan kun betyde at Lars Boje bliver ny formand for partiet, lyder analysen fra Henrik Qvortrup

Endnu et medlem af Nye Borgerlige har forladt folketingsgruppen. Den nyvalgte Mikkel Bjørn er hoppet over til Messerschmidt og Dansk Folkeparti.

- Der kommer ikke et kampvalg, fordi den eneste modstander til Lars Boje har trukket sig. Mikkel Bjørn har set skriften på væggen, og så vil han vil hellere realisere sig hos DF, siger Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvotrup.

Nu er formandsopgøret så godt som afblæst, og det ser ikke ud til, at det kan være andre end Lars Boje Mathiesen, mener Qvortrup.

Karaktermord på Lars Boje

Mikkel Bjørns beslutning handler ikke bare om lysten til at prøve noget nyt eller et skift i politiske holdninger, mener Ekstra Bladets politiske kommentator.

Annonce:

- Der er et internt magtopgør bag den beslutning. Han laver et halvvejs karaktermord på den nye formand. Men det er også billigt sluppet for Nye Borgerlige, at han vælger at forlade partiet. Hvis han var blevet, kunne det være blevet rigtig festligt, siger Qvortrup.

Mikkel Bjørn prøver også at skabe et billede af, hvordan Nye Borgerlige fungerer som parti.

- Det ser drabeligt ud. Det er et forsøg på karaktermord på vej ud af døren, og han forsøger at skabe et billede af et sindssygt top-styret parti.

Nye Borgerlige er ikke færdige

Henrik Qvortrup mener ikke, at det her er dødsstødet til Nye Borgerlige, selvom de nu har mistet to ud af de seks medlemmer, de fik valgt ind ved valget i november.

- Nye Borgerlige er ikke færdige, fordi Mikkel Bjørn smutter. Der er ikke så mange, der interesserer sig for, hvem Mikkel Bjørn er - udover journalister og politiske feinschmeckere, siger han.

Det, der afgør partiets fremtid, er, hvordan Lars Boje kommer til at klare det som formand.

Annonce:

- Nu samles partiet om Lars Boje, og hvis ikke det parti skal lukke og slukke, så skal Lars Boje træde i karakter, som Pernille Vermund tidligere har gjort. Men han har umiddelbart ikke samme gennemslagskraft, som vi har set tidligere med Pernille Vermund. Han udstråler noget andet - og er en anden type. Men han har også vist, at han kan gå mod strømmen, det så vi under corona, og det har et publikum, mener Qvortrup.

Læs også: Syge Borgerlige: Potentiel katastrofe