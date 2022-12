Q: - Bred regering kan lande om 'en god uge'

Under valgkampen svingende Venstre sig op på den helt store 'mistillid til Mette Frederiksen'-klinge, men nu har piben fået en anden lyd. 'Pinligt', lyder det fra 'Ingen Kommentarer'-studiet om Ellemanns famlen under regeringsforhandlingerne

En bred regering hen over midten kan ramme Danmark for første gang siden 1968 om en uges tid.

Sådan lyder vurderingen fra Henrik Qvortrup, Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Det er lige oppe over nu og spidser alvorligt til, i den forstand at vi har en ny regering inden jul. Og mit bud er, at det ikke er 23. december, men at det lander inden for en god uge, siger Henrik Qvortrup torsdag morgen.

Der kom et gevaldigt skub i Mette Frederiksens røde ketchupflaske i går, da SF, som havde hægtet sig fast i forhandlingsbordet, forlod dem og smækkede med døren over forhandlingernes indhold.

Derfor går hun

Efterfølgende var både Socialdemokratiet, Venstre og Lars Løkkes Moderaterne onsdag aften samlet på Marienborg i det, der nu ligner en forhandlingsslutspurt.

Det er endnu uvist, om Moderaterne står til at komme med i regeringen. Og efter SF's exit fra regeringsforhandlingerne tyder absolut intet lige nu på en regering uden Venstre.

- SF's exit er et vidnesbyrd om, at de andre er ved at finde ud af noget. Primært Socialdemokratiet og Venstre. Jeg vil blive meget, meget overrasket over, hvis man ender med en regering, hvor Venstre ikke er med, siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

- Der kan selvfølgelig opstå skuddermudder. Så det er derfor helt afgørende, hvad Venstre får for ulejligheden. Og der kan man måske lægge mærke til, hvad argumentationen er fra Pia Olsen Dyhr for at smutte. Det handler om arbejdsudbud og skattepolitik. Ting, der ikke vil være noget, S fører valgkamp på.

Dette understreges også af, at både en lavere selskabsskat og en højere topskattegrænse er blandt den helt centrale Venstre-politik, der lige nu - ifølge en artikel i Børsen i dag - er på forhandlingsbordet på Marienborg. Oplysningerne bekræftes af flere kilder, som Ekstra Bladet har talt med over de seneste dage.

Konkret skal der på forhandlingsbordet ligge forslag om at skaffe 25.000 personer i øget arbejdsudbud i 2030 gennem reformer. Derudover skal også en øget topskattegrænse, som kan beløbe sig til 100.000 kroner, ifølge kilder være på bordet.

- Venstre skal kunne pege på et eller andet, der gør så ondt på Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, at baglandet piber og skriger over, at Venstre er med i regeringen. Ellers er det for risikabelt for Venstre at deltage, siger Henrik Qvortrup.

- Men kan Mette Frederiksen ende i en Helle Thorning-situation, hvor hun 'sælger for meget ud' og klandres for løftebrud?

- Det forekommer mig, at Mette Frederiksen har så meget styr på sit parti, at hun ikke ender i en løftebrudsdiskussion.

Løkke joker

Med i forhandlingslokalet sidder stadig Moderaterne. Men det er ifølge Henrik Qvortrup svært at vurdere, om han ender med at fedte sig ind i en bred regering.

- Jakob Ellemann vil gøre rigtig meget for ikke at få Lars Løkke med i en regering. Frygten er, at Venstre ender med at blive helt kvast, hvis Løkke er med. Men Løkke er stadig med i forhandlingerne til det sidste.