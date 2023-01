Q: - De dropper ikke omstridt forslag

Politisk kommentator Henrik Qvortrup kalder afskaffelsen af en helligdag 'det mest upopulære' i det mere 63 sider lange regeringsgrundlag. Samtidig tror han ikke, at regeringen har planer om at skrotte forslaget.

- Det er sådan et forslag, der kan mobilisere relativt mange mennesker. Herunder også den socialdemokratiske kernegruppe, siger den politiske kommentator.

- De ved godt, at de er på tynd is her, men statsministeren medtog det trods alt i sin nytårstale nærmest som det eneste, der faktisk står i regeringsgrundlaget. Så hun ender endda med at gøre det til sit eget forslag, og der tager hun en for holdet.

Henrik Qvortrup siger, at hvis regeringen havde tænkt, at de ville trække forslaget tilbage, så havde Mette Frederiksen udeladt det fra sin nytårstale.

Et problem

Allerede få dage inde i det nye år, 4. januar, begynder overenskomstforhandlingerne på det private område, og forslaget om at afskaffe en helligdag og gøre det til en arbejdsdag, kan skabe problemer for forhandlerne fra start.

- Lønmodtagerne vil selvfølgelig starte med at bringe det på bane, og i forvejen har vi en tårnhøj inflation. Det vil gøre nogle allerede vanskelige forhandlinger endnu mere bøvlede.

- Det er klart, at det kan gå hen og blive et problem for regeringen og i særdeleshed for en socialdemokratisk statsminister, siger Henrik Qvortrup.

Mai Villadsen og Morten Messerschmidt reagerer på, at den nye regering vil afskaffe Store Bededag. Messerschmidt kalder det 'det mest sindssyge', han har hørt Forslaget har fået kritik fra både højre- og venstrefløjen

Kan bidrage til oprør

Han siger, at forslaget desuden er noget, som den røde fløj og dele af den blå kan boltre sig i og bidrage til at mobilisere et oprør imod.

- Hvis der opstår massiv folkelig opstand imod det, og det samtidig bliver et problem for overenskomstforhandlingerne, så kan det da godt være, at de tænker, det ikke er besværet værd.

- Men umiddelbart tror jeg, at de står fast på det. Og man skal jo til at vænne sig til med en flertalsregering, at hvis regeringen vil noget, så bliver det til noget.

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup. Foto: Tariq Mikkel Khan

Søgt undskyldning

Ifølge Henrik Qvortrup er der tale om en 'søgt undskyldning', når regeringen forsøger at sælge forslaget ved at sige, at afskaffelsen af helligdagen skal finansiere et styrket forsvar, efter Rusland invaderede Ukraine.

- Regeringen er jo begrænset af, at de ikke kan argumentere med det, der er virkeligheden. Virkeligheden er, at vi i Danmark har flere fridage end alle mulige andre lande, og derfor vil de gerne have os til at arbejde mere.

Skal ryge permanent

- Det er der masser økonomisk fornuft i, men det er bare for avanceret for den brede befolkning. Derfor bruger man undskyldningen om Forsvaret, så det bliver noget, man kan forholde sig til, siger Henrik Qvortrup.

Ekstra Bladet kunne da også allerede lillejuleaften beskrive, at regeringen ikke har planer om kun midlertidigt at afskaffe helligdagen og så genindføre den, når krigen i Ukraine er forbi. Det er helt og holdent planen, at helligdagen skal ryge permanent.

- Men hun nævner endnu en gang koblingen til Forsvaret i sin nytårstale, og der er intet i sådan en tale, der er tilfældigt, siger Henrik Qvortrup.