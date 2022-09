Q: De greb ikke chancen

Søndag aften tørnede Danmarks tre statsministerkandidater sammen i et tv-studie i DR Byen.

Debatten mellem Mette Frederiksen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K) var den første af sin slags i denne valgkamp, selvom valget end ikke er udskrevet endnu.

Det er første gang både Venstres og Konservatives formænd går til valg som statsministerkandidater, og der var dermed lagt op til en brag af en debat, der kunne trække i alle retninger.

Læs her, hvordan Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup mener, de tre kom ud af det.

Mette Frederiksen

Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Statsministeren gjorde, som man forventede. Hun angreb Søren Pape på Konservatives politik, og det endte i flere omgange med skudveksling mellem de to.

Men Søren Pape og Jakob Ellemann gik aldrig for alvor i kødet på Mette Frederiksen. De greb ikke chancen. Man kan undre sig over, at de to blå kandidater ikke i højere grad gør det. Noget kunne tyde på, at Ellemann og Papes slagkraft svækkes af, at de også slås med hinanden. Det kan blive Mette Frederiksens store held.

Hun er den drevne debattør af de tre. Hun var den, der greb til bissetricks, men det kan man ikke bebrejde hende. Hendes stil er mere konfrontatorisk. De to andre udnyttede ikke rigtigt, at de reelt var to mod en - eller burde være det.

Hun ender som aftenens vinder. Hun må tænke: 'Kan det virkelig passe, at det kunne gå så nemt?'.

Jakob Ellemann-Jensen

Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Venstre-formanden er endt som en lus mellem to negle. Det stod igen klart i debatten, hvor han blev klemt mellem at skulle forsvare og angribe Søren Papes politik, samtidig med at han også skal kritisere Mette Frederiksen. Det er næppe sådan, han bliver statsminister.

Han er på mange måder en seriøs politiker, der gerne vil forklare tingene ordentligt. Men spørgsmål er, om han er for pæn og høflig til at blive statsminister. Det er i hvert fald ikke sådan, man vinder den her slags debatter. Han blev den glemte mand.

Jeg synes allerede nu, han ligner den, der ikke bliver statsminister, men får lov til at være med, fordi han har meldt sig som statsminister. Ikke fordi han for alvor gør noget forkert, men han er blevet castet til en rolle, han ikke kan slippe ud af. Som den, der missede muligheden for at blive statsminister.

Han ender som aftenens taber. Han blev både glemt og klemt.

Søren Pape Poulsen

Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Den konservative formand begyndte debatten i forsvarsposition, hvor både Mette Frederiksen og Ellemann lagde ud med hårde angreb på de skatte- og afgiftslettelser, Konservative har foreslået. Han er helt nyudklækket statsministerkandidat, men han endte ikke med at stå afklædt tilbage.

Han virkede ikke uforberedt under debatten og svarede ganske godt tilbage på de angreb, der blev sendt mod ham.

Men der, hvor han er svag, er, at han er mere optaget af at forsvare sig selv i stedet for at angribe Mette Frederiksen.

Han vinder ikke noget i aften, men han ender heller ikke med at tabe noget.