Q: - Der bliver slugt nogle kameler

Lars Løkke Rasmussen er lykkedes med at hæve prisen, da han fandt ud af, at der hverken for Mette Frederiksen eller Jakob Ellemann-Jensen så ud til at være nogen vej tilbage for en bred regering, siger Henrik Qvortrup

For få dage siden tydede alt på, at Danmark ville ende med en SV-regering, men nu peger meget i retning af en regering med hele fire partier repræsenteret.

Det betyder en flertalsregering, som har et massivt flertal bag sig, hvilket kommer til at ændre dansk politik markant. Det siger Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

- Det betyder, at vi skal vænne os til en anden måde at følge dansk politik på.

- Hvor man hidtil har kunne gå ud fra, at regeringen spiller ud med noget, de hurtigt er blevet enige om, så er det noget helt andet, når der sidder tre-fire partier i en regering. Opgørene, diskussionerne og ligefrem skænderierne kommer til at foregå indendørs og ikke mellem en regering og dens støttepartier, siger Henrik Qvortrup.

Nu er det alvor: Slutspil om flertalsregering

Han forklarer, at Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne er lykkedes med at hæve prisen, da de fandt ud af, at der hverken for Mette Frederiksen eller Jakob Ellemann-Jensen så ud til at være nogen vej tilbage for en bred regering.

- Derfor må vi også antage, at der er blevet slugt nogle kameler hist og pist, især for Mette Frederiksen. Hun må give Ellemann nogle indrømmelser. Men det er klart, at meget har ændret sig siden for få dage siden, hvor mange troede på en SV-regering, og det nu er lykkedes Løkke at bide sig fast i forhandlingsbordet og hæve prisen, siger Henrik Qvortrup.

Før var de radikale med på sidelinjen i regeringsdannelsen, men lørdag er de for alvor kommet med til forhandlingsbordet på Marienborg.

- Hvad gør det af forskel, at de radikale nu er med i forhandlingerne?

- Det gør, at sådan nogle ting som arbejdsudbud, der ligger dem meget på sinde, også for alvor er på bordet. Og så vil jeg sige, at det er en manifestation af, at det skal være så bredt som muligt. Der er nok ikke mange, der havde troet, at Mette Frederiksen ville lukke de radikale ind i regeringen, siger Henrik Qvortrup.

Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup. Foto: Jonas Olufson

Han påpeger også, at jo flere partier, der skal være med i en kommende regering, jo færre ministerposter bliver der til hvert parti.

- Det betyder, at der sidder nogle politikere i Socialdemokratiet og Venstre og ved, at deres chancer er blevet dårligere. Det gør det lidt sværere for Mette Frederiksen at have ro på bagsmækken, fordi det er nemmere, når man kan levere ministerposter til de håbefulde typer, siger Henrik Qvortrup.

Det kommer bag på Henrik Qvortrup, at Mette Frederiksen ser ud til at lykkedes med sin brede regering.

- Jeg må give Mette Frederiksen, at det ikke bare var taktik, da hun sagde det med den brede regering. Hun mente det faktisk, og det kommer bag på mig, at den ser ud til at blive så bred.

Blå Mette

Henrik Qvortrup forklarer, at det ændrer spillereglerne i dansk politik markant.

- Det kan på mange måder blive lidt nemmere for medierne at få at vide, hvad der foregår bag de lukkede døre, end da det var en etpartiregering, der var enige om alt, siger Henrik Qvortrup.