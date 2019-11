Q: Der er Støjberg-grus i maskineriet

Der er allerede grus i maskineriet for Venstres nye formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Der var rørende enighed, da Venstre sidst mødtes til landsmøde i Herning.

For blot to måneder siden kronede partiet Jakob Ellemann-Jensen som ny formand ovenpå den opslidende formandskrig, der endte med det dramatiske kongemord mod Lars Løkke Rasmussen i Brejning.

Men blot otte uger senere,når Venstre i dag mødes til partiets ordinære landsmøde - atter i Herning- er dagens hovednummer måske nok klappe-afskeden med Løkke før frokost. Men de første problemer er allerede begyndt at melde sig for Ellemann. Og som så ofte før handler det om Venstres udlændingepolitik.

Og de stammer fra partiets næstformand, Inger Støjberg. Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

-Hvis Jakob Ellemann havde regnet med, at det heleville køre som smurt, skal han nok komme på andre tanker. Der er allerede grusi maskineriet. Dels fordi, at hans næstformand, Inger Støjberg, tydeligvis ikkehar tænkt sig at holde mund på det udlændingepolitiske. Og så har Ellemannendnu ikke vist, at han tør sætte hende på plads. Og spørgsmålet er, om hannogensinde får mod til det, siger Henrik Qvortrup.

-Men det er også et aldelesuvenligt - over for partiformanden - debatindlæg som de fem gruppemedlemmer harindrykket i Jyllands-Posten, hvor de tager afstand fra Støjbergs linje, sigerHenrik Qvortrup og henviser til et læserbrev, hvor bl.a. Jan E Jørgensen ogBertel Haarder taget skarpt afstand fra resultatet af en undersøgelse, der viser, at 28 pct af danskerne vil smide muslimer ud af lander.

Støjberg under internt pres

Tidligere på måneden skrev næstformand Inger Støjberg et debatindlæg i B.T. om samme undersøgelse:

'Når målingen viser det, så er det sikkert, fordi der er rigtig mange, der har det ligesom mig: Jeg er så træt af at høre om islam mig her og islam mig der som begrundelse eller dårlig undskyldning for alt fra de fejeste terrorhandlinger til såkaldt æresrelateret vold, krav om indskrænkning af ytringsfriheden og retten til at kritisere religion, manglende ligestilling, krav om særbehandling på arbejdspladsen, i skolen eller i svømmehallen,’ skrev Støjberg.

Ifølge Henrik Qvortrup må Jakob Ellemann til at vise, at han har andet end godt mundtøj:

-Lad os nu være ærlige: Jakob Ellemann er mest kendt som Fætter Kæk. Nu er tiden kommet til at vise, at han er og kan være andet end Fætter Kæk, som altid et klar med en hurtig bemærkning.

-Han er presset af, at andre allerede tager dagsordenen i Venstre fra ham. Det gælder både Støjberg og partifællerne. Men jeg forventer også, at vi i dag kommer til at se Lars Løkke holde en brandtale, hvor han takket af med st svirpe til både højre og venstre.