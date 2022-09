Q: Derfor hjælper han Mette F.

På tærsklen til den nok mest dramatiske valgkamp i årtier tvinges Jakob Ellemann-Jensen til at ændre taktik og går nu direkte i struben på Søren Pape.

Højst opsigtsvækkende beskylder Ellemann den succesombruste konservative statsministerkandidat for at være for alt optaget af skattelettelser, som i øvrigt ikke er ansvarligt finansierede. Påstår altså Venstre-formanden om et afgørende punkt i sin blå kampfælles politik.

Mette Frederiksen må knibe sig i armen. Sikken en foræring. I en i øvrigt meget svær tid.

Annonce:

På søndag sender Danmarks Radio en debat mellem de tre statsministerkandidater. Det er ikke svært at forestille sig, hvordan Mette Frederiksen – selvfølgelig! – vil tage bad i uenigheden mellem Ellemann og Pape. Hun vil nikke anerkendende til Ellemanns kritik af Pape og erklære sig fuldstændig enig og derefter sige, at også hun er stærkt bekymret ved udsigten til, at den konservative formand får magt, som han har agt.

Kan verden virkelig være så god for statsministeren? Midt i sin største allerstørste krise – kort tid før valget – at få en hjælpende hånd af sin modstander til at angribe manden, der har meget store chancer for at slå hende af pinden?

Ja, så god er verden faktisk. Uventet tilsmiles statsministeren af lykken. Naturligvis ikke fordi Ellemann på nogen måde har lyst til at hjælpe hende. Men fordi alternativet er langt værre. Ellemann har simpelthen ikke råd til bare at lade Pape buldre derudad. Det kan koste ham alt. Ikke bare statsministerposten.

Annonce:

For Ellemann er det ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt han bliver statsminister eller ej. Det er meget mere på spil: Hans fremtid i politik. Lider han et ydmygende nederlag til de konservative – og muligvis også et forsmædeligt et af slagsen til Inger Støjberg - vil med sikkerhed genopfriske diskussionen om, hvorvidt Venstre nu også har den rigtige leder.

Og mon ikke den til dansk politik tilbagevendte Søren Gade står klar i kulissen til at facilitere den videre debat?

Det er muligt, men ikke sikkert, at Ellemann med nød og næppe klarer skærene, hvis Venstre får en syngende valglussing, men alligevel kommer i regering – måske med ham som udenrigsminister. Men hvis Mette Frederiksen fortsætter, og de konservative lammetæver Venstre, er der næppe nogen vej uden om skafottet.

De seneste måneder har meningsmålingerne været frygtelig læsning for Ellemann. Det er en fattig trøst for ham, at blå blok ser til at blive større end rød. Det kan alene tilskrives de konservative og Støjbergs parti. Hans eget bidrager overhovedet ikke – tværtimod er der her markant tilbagegang.

Annonce:

Det nødvendiggør alt sammen, at Ellemann nu træder i karakter. Og hvis omkostningen er at sætte Pape i et dårligt lys og dermed give Mette Frederiksen gode kampagnekort på hånden, så er det en pris, Venstre er parat til at betale.

I Venstre føler man bestemt ikke, at man skylder Pape noget. Han opleves som en letvægtspolitiker, der for længe har sejlet under bekvemmelighedsflag – og dét på Ellemanns bekostning.

Venstre ved godt, at det næppe er muligt at gøre formanden og statsministerkandidaten til vælger-darling på denne side af valget. Derfor ser man det som en vej til opmærksomhed at udfordre Pape på hans politik. Sidegevinsten kan være, at Ellemann får lejlighed til at manifestere sig som den mere moderate borgerlige leder.

Og måske dét ligefrem – er det fromme håb – kan trække en midtervælger eller to tilbage til blå blok.

Annonce:

I Venstre satser man på forståelse fra de øvrige partier i blokken for angrebet på Pape. Ræsonnementet er, at hvis ikke blå blok har til både gården og gaden i forhold til borgerlig politik, så vil det være umuligt at vælte Mette Frederiksen.

Det ændrer imidlertid ikke på, at tonelejet mellem Venstre og de konservative er opsigtvækkende belastet så tæt på et valg. Hvilket dårligt kan forklares med andet, end at Ellemann ikke længere kan se passivt til, at det går hans kampfælle alt for godt.

Dét vil Venstre have stoppet. Hvilket er dagens store gave til Mette Frederiksen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I tredje forsøg lykkedes det fredag for 'Ingen kommentarer' at få fat i Inger Støjberg. Lyt med herunder eller i din podcast-app.