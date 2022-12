Q: Det bliver farligt for Mette F.

De Radikale er nu ude af regeringsforhandlingerne, og ifølge Henrik Qvortrup ender det med at blive et problem for Mette Frederiksen

Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann-Jensen.

Det er de tre, der er tilbage ved forhandlingsbordet på Marienborg, efter De Radikale har meldt sig ude. Og selv om det umiddelbart virker som en god ting, at der nu er færre, der skal gøres tilfredse i et regeringsgrundlag, så er det nødvendigvis ikke så enkelt.

Snarere kan det ende med at blive et stort problem for Mette Frederiksen. Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Det bliver en regering med færre slagsmål internt og indbyrdes, men der bliver mere at forholde sig til udadtil. Og det er faktisk lidt af en presbold for Mette Frederiksen og socialdemokraterne.

- Det kan lyde paradoksalt, når der har været så meget snak om, at hun hader De Radikale, men Martin Lidegaard og co. vil have udgjort en ligevægt hvad angår klimaet og andre mere røde dagsordener, siger Henrik Qvortrup.

Farligt

Q vurderer samtidig, at en regering uden De Radikale giver mere krudt til kritikerne af Mette Frederiksen.

- Fortællingen kan nu godt blive, at Mette Frederiksen virkelig er gået i seng med de borgerlige. Lige nu taler alle om Ellemanns løftebrud, men de er uundgåeligt, at pilen også kommer til at pege på Mette Frederiksen, og hvad hun har måtte opgive og betale for at gå i regering med de blå. Det kan blive farligt for hende, siger Henrik Qvortrup.

Tirsdag eftermiddag oplyste politisk leder Martin Lidegaard til Politiken og DR, at De Radikale er efter snart seks uger ude af forhandlingerne om at danne en regering over midten.

Mette Frederiksen er inde i de afgørende timer af regeringsforhandlingerne med Moderaterne og Venstre. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Børn og klima

Det skyldes, at De Radikale ikke var tilfreds med, hvor langt en kommende regering ville strække sig på blandt andet børne- og ungeområdet samt klimapolitikken.

- Når vi valgte i allersidste øjeblik at sige nej tak til at sidde i regeringen, så skyldes det, at vi ikke fandt det helt samme ambitionsniveau på det, der handler om Danmarks fremtid, siger han til DR.

Han henviser til klimaet, børnene og uddannelsessystemet.

- Der tror vi, vi kan påvirke det hele mere ved at stå udenfor i et godt samarbejde med den nye regering og forsøge at skubbe ambitionerne op på de områder, siger Martin Lidegaard.

Der ventes ifølge politiske iagttagere at blive dannet en regering inden for få dage, hvis det lykkes partierne.

Partierne har forhandlet siden valget 1. november. Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne forhandler fortsat videre. De tre partier har sammen med De Radikale forhandlet natten til tirsdag, hvor forhandlingerne fortsætter.

