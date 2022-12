Q: - Det ér historisk

Mette Frederiksen har tirsdag aften klokken 20 meddelt dronningen, at hun præsenterer nyt regeringsgrundlag onsdag og ny regering torsdag. Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, sætter her nogle ord på situationen

Danmark er på vej ind i en ny politisk virkelighed.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup. Den kommende SVM-regering er nemlig et stykke danmarkshistorie.

- Hvis nogen for et halvt år siden havde spurgt mig, om jeg troede på, at Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen ville være de førende figurer i en regering efter valget, ville jeg have troet, at de var gået fra forstanden.

- Det er en anden måde at sige på, at det her ikke bare er 'endnu en' regeringsdannelse. Det er en af dem, der vil gå over i historien, fordi det er så vildt og så uset. Det er meget epokegørende rent historisk.

- Hvad betyder det - kan de overhovedet samarbejde?

- Det får vi jo at se. Det, vi med sikkerhed kan sige, er, at det bliver en anden måde, vi skal lære at betragte politik på. Fordi nu har vi været vant til en periode, hvor når statsministeren fandt på noget, så var der opbakning i regeringen. Det er ikke længere en given ting.

- Nu kommer der til at foregå langt kraftigere diskussioner internt, end vi har været vant til under etpartiregeringer. Selvfølgelig har der før været regeringer med flere partier i, men det her er jo at gå skridtet videre, fordi det er partier fra to forskellige blokke, siger Henrik Qvortrup og uddyber:

- Det er lidt fortærsket at sige, men det her er virkelig specielt og historisk. Man siger tit, at noget er historisk, og så er det bare en frase. Men det her ér historisk.

Enige med sig selv

- Hvad betyder det for de kommende interne forhandlinger?

- Nu skal regeringen jo blive enige med sig selv. Det er en disciplin, vi ikke tidligere har skullet vente særligt længe på, fordi regeringen per definition var enig med sig selv. Til gengæld er der så flertal, når den så er blevet enig med sig selv, siger Henrik Qvortrup.

Onsdag bliver regeringsgrundlaget for den kommende SVM-regering præsenteret, mens de kommende ministerposter præsenteres torsdag. Også her er der potentiale for store overraskelser.

- Statsministeren er jo sikker, men så er jeg personligt også spændt på at se, hvilken post Jakob Ellemann-Jensen har fået trukket hjem til sig selv. Om han kan nøjes med andet end finansministerposten. Jeg tror, Socialdemokraterne har kæmpet meget for at beholde den finansministerpost, siger Henrik Qvortrup.