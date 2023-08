Q: - Det ser helt åndssvagt ud

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, får 19 F-16-kampfly af Danmark.

Men politisk er den berømte præsidents besøg i Danmark også en gave.

Det vurderer Ekstra Bladet politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

- Umiddelbart er det en god sag for Mette Frederiksen. Det er helt tydeligt, at de mener, at det her er noget, der er godt for regeringen. Men hvis vi skal være lidt kyniske, kan man ikke se bort fra, om der måske i befolkningen har udviklet sig en Ukraine-træthed, siger han.

- Nu har vi hørt om krigen i lang tid, og jeg ved ikke, om den fylder lige så meget i hovederne for danskerne, som den gør for regeringen. Men altovervejende er det en klar vindersag for Mette Frederiksen.

Søndag eftermiddag landede præsident Zelenskyj i Danmark. Foto: Ernst van Norde

Stiver hende af

Og det er bevidst, at Henrik Qvortrup siger Mette Frederiksen og ikke regeringen som helhed. For det er afgjort hende, der får mest ud af besøget rent politisk.

- Jeg tror ikke, at regeringen som sådan pludselig bliver til et populært projekt, fordi Zelenskyj er her. Men det stiver Mette Frederiksen af på det personlige plan at blive set med ham, siger Henrik Qvortrup.

Henri k Qvortrup mener, at dette billede ser helt åndssvagt ud. Foto: Ernst van Norde

Helt åndssvagt

Det er den helt store pakke, der er forberedt i forbindelse med Zelenskyjs besøg. Foruden at besøge Folketinget, hvor han skal holde tale, skal præsidenten møde dronning Margrethe.

Og i går var en horde af journalister og pressefotografer samlet på Flyvestation Skrydstrup, hvor Zelenskyj landede.

Henrik Qvortrup tænker, at danskerne er ved at få nok.

- Måske er det hele lidt for meget. Billedet med Mette Frederiksen og Zelenskyj i F-16-flyet ser jo helt åndssvagt ud, siger han.