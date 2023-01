Q: Ellemann afskåret fra kritik for første gang

For første gang i nyere politisk historie er Venstres formand afskåret fra at kritisere, hvad en socialdemokratisk statsminister siger i nytårstalen

Den første nytårstale i den nye SVM-epoke løber af stablen søndag aften kl. 18.

Og for første gang kan Venstre ikke sende hverken formand eller parti-løjtnanter i byen for at buldre mod de slemme ord fra socialdemokraten foran kameraet.

Har masser på spil

Jakob Ellemann-Jensen (V) og tropper har nemlig selv masser på spil i talen gennem Venstres deltagelse i SVM-regeringen.

- Det her er problemet i en nøddeskal for Jakob Ellemann. For første gang nogensinde er han er afskåret fra at kritisere, hvad den socialdemokratiske formand siger politisk i en nytårstale, fordi han selv er en del af projektet. Det er nye tider, må man sige, lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

Qvortrup peger på, at særligt Mette Frederiksens budskaber om skat og økonomiske reformer vil blive studeret nøje hjemme i stuerne hos Venstre og Moderaterne.

Annonce:

'Arve-venner': Forgylder Danmarks rigeste

- Man kan sige, at jo mere klassisk socialdemokratisk hun lyder i sin tale, desto større problem har Jakob Ellemann.

Ifølge den politiske kommentator vil Jakob Ellemann og Lars Løkke Rasmussen (M) have været involveret i udformningen af nytårstalen.

- Jeg er sikker på, at Løkke og Ellemann har været inde over talen. Det vil være skørt, hvis der allerede er ballade i regeringen nu. Så jeg tror ikke, at hun prøver grænser af allerede nu, siger Henrik Qvortrup om Mette Frederiksens forberedelser.

Favnende og imødekommende

I stedet peger han på, at meget af talen vil være en gennemgang af de nyligt fremlagte regeringsgrundlag for SVM-regeringen:

- At vi for få uger siden fik et regeringsgrundlag, gør, at der ikke er forventeligt med særligt mange nye ting i talen. Hun skal sætte flere ord på det store, brede projekt.

Annonce:

- Jeg forventer en favnende og imødekommende Mette F., som vil tone frem som vores allesammens statsminster. Det er en favnende tale. I særklasse i år, hvis hun skal være tro mod sin nye 'Mette version 2.0'.

Statsministerens nytårstale transmitteres live søndag kl. 18 på DR og TV 2.

Du kan læse reaktioner og opfølgninger på talen her på Ekstra Bladet hele aftenen.