Q: Ellemann er rædselsslagen

Det er ikke kærlighed til Arne-pensionen men frygt for at tabe det kommende valg, der ligger bag Venstre-kovending, vurderer Henrik Qvortrup

Efter i årevis at have sagt, at partiet vil afskaffe Arne-pensionen, er Venstre vendt på en tallerken og freder nu retten til tidlig tilbagetrækning.

Det har én årsag, og den har ikke noget med beskæftigelsespolitik at gøre, siger politisk kommentator for Ekstra Bladet, Henrik Qvortrup.

- Det er ikke en pludselig glæde ved Arne-pensionen, der gør, at Venstre siger dette her. Det er selvfølgeligt først og fremmest fordi, de er rædselsslagne for, at Arne-pensionen er det, man kan tabe et Folketingsvalg på. Og det er på mange måder en ædruelig vurdering, siger han.

Populær pension

Arne-pensionen er et socialdemokratisk prestigeprojekt, der lader folk gå tidligere på pension, hvis de har været et vist antal år på arbejdsmarkedet. Og den er populær i befolkningen.

- Hvis Venstre stædigt holdt fast i det, de tidligere har sagt, så ville man spille Socialdemokratiet verdens bedste kort i hænde til det valg, der ligger lige hjørnet. Så det er rettidig omhu, at Venstre afmonterer det her nu.

- Man taber Folketingsvalg på Arne-pensionen, hvis ikke man støtter den. For de vælgere, der er afgørende for at flytte magten, elsker Arne-pensionen, siger Henrik Qvortrup.

Og så må Venstre æde, at man ser dum ud, lige når tallerkenvendingen bliver gennemført, konstaterer kommentatoren.

Sommerhede og glemsel

Derfor er det heller ikke en tilfældighed, at Venstre vælger at komme med den store kovending sidst i juli, mens danskerne er på sommerferie.

- Det ser ikke kønt ud. Men nationen er på ferie, alle taler om hedebølge og nu kan Venstre sætte et flueben ved dette her. Når så valgkampen spidser til - og folk kommer hjem fra stranden - så kan Socialdemokratiet ikke bruge dette her angrebspunkt.

- Så man lægger lidt låg over pinligheden i kovendingen ved at gøre det på et relativt upåagtet tidspunkt, siger Henrik Qvortrup.

Surt for sosserne

Mens Venstre på kort sigt ser dumme ud er den egentlig taber ved udmeldingen Socialdemokratiet, der havde savlet over muligheden for at bringe Venstres modstand mod den populære pension op igen og igen under en valgkamp.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har ellers kaldt Venstres kovending for en 'kæmpe sejr'. Men det giver Henrik Qvortrup ikke meget for:

- Du kan ikke føre valgkamp på, at Venstre er blevet klogere. Det er sommerens dårligste nyhed for Socialdemokratiet dette her, for det havde været en ren foræring at føre valgkamp på, at den onde Ellemann ville fjerne Arne-pensionen.

- Så når man hører Hummelgaard udtale, at det er dejligt, at Venstre er blevet klogere, så skal det læses som:

- Øv, øv, øv!