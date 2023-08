Q: Ellemann har begået fejl på fejl

Først overraskede Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, da han valgte Forsvarsministeriet ved SVM-regeringens dannelse.

Så gik det først skidt og siden værre med både våbenskandalen og en lang sygemelding, og nu er han så helt færdig på posten som forsvarsminister.

- Den bagkloge analyse af det her er, at det skulle han have gjort fra starten. Ellemann har de her tre berømte sedler: Danmark, Venstre og Jakob, og da han valgte Forsvarsministeriet, satsede han på Jakob. Det var en kæmpe fejl, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Forsvarsministeriet er ikke et ministerium for en mand, der vil være statsminister i Danmark og er vicestatsminister nu. Det efterlader ikke overskud til de overordnede strategiske tanker, som en formand og vicestatsminister skal tænke. Så det var en fejlagtig og egoistisk beslutning, han tog dengang, siger han.

Ellemann har da heller ikke lagt skjul på, at det var hans 'drømmejob', og på pressemødet i forbindelse med rotationen tirsdag morgen lød det da også, at det var en beslutning, han i sin tid 'tog med hjertet'.

Mærkelig timing

Jakob Ellemann er så lige vendt retur til Forsvarsministeriet efter et halvt års sygemelding. Og det undrer Henrik Qvortrup, at han ikke bare tog beslutningen, mens han var væk.

I stedet kalder den politiske kommentator forløbet for 'kluntet og uelegant', at det sker nu efter blot tre uger tilbage. På pressemødet siger Ellemann da faktisk også selv, at det havde været mere elegant, hvis beslutningen var truffet 1. august, da han kom tilbage fra sygemeldingen.

- Det er utroligt, at han først ser det nu. Det er utroligt, at han ikke tog beslutningen, mens han var væk. Hvorfor skulle der gå 20 dage i august, før han så det?

Ifølge Henrik Qvortrup er det sikkert som amen i kirken, at personer i Ellemanns Venstre-gruppe har foreslået gentagne gange, at han ikke skulle tilbage til Forsvarsministeriet.

- Jeg ved, at de har sagt det til ham, men han ville ikke. Og nu sker det så. Jeg tror, at der er folk i Venstre, der har talt med meget store bogstaver. Eller rettere - det ved jeg, at der er. Men det er så åbenbart først nu, at det går op for ham.

- Nogle gange kan man bringes til at indse noget, man ikke indså fra starten, siger Henrik Qvortrup.

Troels Lund overtager

Mens Jakob Ellemann-Jensen har været væk, har Troels Lund Poulsen, der nu også får posten igen, været konstitueret forsvarsminister.

Rygterne på Christiansborgs gange har lydt, at det ikke er været en større fornøjelse for ham. Faktisk var han træt af den post, som han nu igen skal varetage, lød det.

- Lægger Ellemann en lort på Troels' bord nu?

- Altså, han tager en for holdet, men såfremt der er tale om en lort, så er det en fornem lort på et højt niveau. Han bliver trods alt minister for et vigtigt ministerium, siger Henrik Qvortrup.

Troels Lund Poulsen kan også se frem til at skulle håndtere den såkaldte våbenskandale, og onde tunger kunne fristes til at sige, at Ellemann nu kan lægge den fra sig. Men det har, tror kommentatoren, ikke nødvendigvis haft den største indflydelse på beslutningen.

- Overvejelsen er den samme. Alle vil sige, at han forsøger at slippe af krogen, men det havde man også sagt, hvis havde havde roteret, da han vendte tilbage. Men det, der virkelig undrer mig, er, at der skulle gå de her dage i august, siger Henrik Qvortrup.