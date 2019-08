Q: - Ellemann kan ikke gøre andet... lige nu

Jakob Ellemann-Jensen har umiddelbart fjernet tvivlen om, hvorvidt han står på spring til at ville kuppe Lars Løkke Rasmussen ved et kommende Venstre-landsmøde.

Men tillidserklæringen til Venstres formand er 'lige efter bogen' for en mulig kommende udfordrer til formandsposten.

Ellemann melder ud: - Jeg støtter Løkke

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

Intern mail: Venstre-formænd og Løkke i krig

- Ellemann kan ikke sige andet, før han siger andet. Det er helt efter bogen, at han gør det her nu. Alt andet havde været en åben krigserklæring. Derfor kan han godt senere nå frem til en anden konklusion og så melde den ud.

- Men risikerer han ikke at dæmpe og kvæle det oprør, der er i gang i Venstres bagland?

- Jo. Men den risiko har han gjort op med sig selv, tror jeg. De er jo sure derude i Venstres bagland. Og det kan godt være, at Løkke ender med at overleve. Men det er med modstand fra Venstres bagland. Og det er klart, at hvis Ellemann inderst inde vil have formandsposten, skal han også snart til at gøre sin stilling op. Han skal passe på med ikke at lave en Kristian Jensen 2.0 - hvor han har det hele i sin hule hånd, men får smidt det hele væk, fordi han får tynd mave. For han kan jo også risikere, at Venstres bagland vender sig mod en anden.

- Men modspørgsmålet må jo være: Er der overhovedet andre end Ellemann, de kan vende sig mod, udover Løkke?

- Og så stiller jeg et andet spørgsmål: Kan Venstre leve med at have en formand, hvor fire ud af fem regionsformand ikke mener, han er den rigtige. Og hvor utilfredsheden bredt i baglandet er så stort.