Q: Ellemann skal sluge en masse kameler

Jakob Ellemann-Jensen kan godt forberede sig på skideballer, voksen-skældud og ballade fra resten af blå blok.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, efter Venstre-formanden netop har givet interview til TV 2 News om en mulig kommende regering mellem Venstre og Socialdemokratiet.

- Rollefordelingen vil være sådan, at de blå partier, der ikke går med i regeringen med Socialdemokratiet, selvfølgelig skarpt vil kritisere, at Jakob Ellemann gør det. At han har solgt ud, og at der er blevet begået løftebrud og alt muligt.

- På samme måde ender Mette Frederiksen nok også med at få at høre fra Enhedslisten, siger Henrik Qvortrup.

'Karrierepleje'

Ligesom Jakob Ellemann gjorde det i interviewet, kalder også Henrik Qvortrup situationen for 'ekstraordinær'.

Annonce:

- Der er på mange måder tale om Omvendtkøbing i dansk politik lige nu. Ham, der gik til valg på at bekæmpe Mette Frederiksen, og at han ikke havde tillid til hende, skal nu til at sluge en masse kameler.

Han mener, at han ved at gå i regering med Socialdemokratiet, 'legitimerer' Mette Frederiksen mange år ud i fremtiden, og at kraften forsvinder fra hans egne angreb.

- Vi skal nok være ærlige at sige, at der også ligger et element af karrierepleje i det her, selvom han nok næppe selv vil indrømme det. Hvis han skal have en tung ministerpost, så er det nu, siger Henrik Qvortrup.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup. Foto: Tariq Mikkel Khan

Krigsskadeomkostning

Jakob Ellemann-Jensen selv tog ordet 'løftebrud' i sin mund under interviewet.

- Ved selv at sige, at der er tale om et de facto-løftebrud, tager han noget af luften ud af den diskussion, der med sikkerhed vil komme. Men det er for ham at betragte som en krigsskadeomkostning, at den diskussion vil opstå, siger Henrik Qvortrup.

Annonce:

Henrik Qvortrup er slet ikke i tvivl om, at Jakob Ellemann med interviewet går debatten i møde, og at det skal betragtes på den måde, at en SV-regering er på vej.

- Det interview, han lige har givet, giver han kun, fordi det tegner til, at han er på vej i regering, og det vil han forberede danskerne på. Jeg kan ikke udlægge det på anden måde, siger han.

Løkke skal blive ude

Under interviewet gjorde Jakob Ellemann det klart, at det ikke bliver gratis at få ham og Venstre med i en regering. Han vil have mere Venstre-politik gennemført, end de gik til valg på, lød det.

- Jeg tænker, at det lyder mærkeligt, men det er ikke utænkeligt, at det kan ske. Vi står i den situation, at Mette Frederiksen har en indlysende interesse i at få ham med, og hun er ikke dummere, end at hun godt ved, at det skal man betale for, siger Henrik Qvortrup.

Henrik Qvortrup hæfter sig ved, at de politiske forskelle mellem Venstre og Socialdemokratiet, der altid har været fjender, ikke er så stor endda.

Annonce:

- Det havde været noget andet, hvis det var Liberal Alliance, hun sad og forhandlede med. Eller de konservative for den sags skyld, siger han.

Et parti, der til gengæld ikke skal forvente at blive inviteret ind uanset hvad, hvis det står til Jakob Ellemann, er Moderaterne, lyder analysen fra Henrik Qvortrup.

- Jeg kan godt se for mig, at det bare bliver en SV-regering. Men det er ret vigtigt for Jakob Ellemann, at Moderaterne ikke kommer med. Han vil gerne have, at Lars Løkke sidder udenfor og visner.