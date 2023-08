Q: - En bombe under regeringen

Jon Stephensen er færdig i Moderaterne og fortsætter som løsgænger i Folketinget. Og det er ikke just gode nyheder for SVM-regeringen

Orlov er nu blevet til skilsmisse.

Torsdag meddeler Jon Stephensen, at han er færdig i Moderaterne og fortsætter som løsgænger.

Og selvom Lars Løkke og co. nu slipper for problembarnet Stephensen, er hans exit ikke bare dårligt nyt for regeringen. Det er decideret farligt.

Sådan lyder analysen fra Henrik Qvortrup, Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Nu er vi altså nede på ét mandats flertal til regeringen. Flertallet er så spinkelt, som man overhovedet kan forestille sig, og de skal næppe forvente hjælp fra Stephensen.

- Så det er en bombe under regeringen. Fundamentet er blevet betydeligt svækket, konstaterer Qvortrup.

'Opsigtsvækkende'

Bruddet med Moderaterne kommer efter 'mange tanker hen over sommeren', bedyrer Stephensen, som har været på orlov fra Folketinget siden sidst i april.

Jon Stephensens farvel til Moderaterne er en bombe under regeringen, vurderer Qvortrup. Foto: Jonas Olufson

Ifølge Henrik Qvortrup er beslutningen dog næppe et resultat af hovedpersonens overvejelser alene.

- Der er nogen, der har forklaret ham, at hans fremtid ikke er i Moderaterne. Mon ikke Løkke selv har været inde over der, spørger han retorisk.

Og jo, det ser sådan ud. Allerede tirsdag blev Jon Stephensen nemlig slagtet af Moderaternes folketingsgruppe.

'Jon Stephensen tog i april måned selvbetalt orlov fra Folketinget, efter at tilliden mellem folketingsgruppen og ham var brudt. I tirsdags diskuterede folketingsgruppen situationen og folketingsgruppen vurderede, at det ikke ville være muligt at genoprettet tilliden, så Jon Stephensen kunne vende tilbage,' oplyser partiets gruppeformand, Henrik Frandsen (M), i en pressemeddelelse.

Skandaler på stribe

I sin tid i dansk politik har Jon Stephensen været plaget af den ene skandale efter den anden.

Derfor ser 63-årige Stephensens tid i Christiansborg-karrusellen ud til at lakke mod enden, vurderer Henrik Qvortrup.

- Mon ikke hans tid i politik slutter ved næste folketingsvalg. Jeg har svært ved at se, hvilket parti der skal samle ham op, siger han.