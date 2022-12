Q: - En gratis omgang for Løkke

Selvom minksagen har været en sten i skoen i forhandlingerne, er Løkkes seneste udmelding et tegn på, at vi er meget tæt på en ny regering, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator

Flertallet for en advokatvurdering af Mette Frederiksens håndtering af minksagen ser for alvor ud til at være smuldret bort, efter at Lars Løkke Rasmussen kort før dagens forhandlinger på Marienborg trak sin støtte til en sådan vurdering.

Dermed har Moderaternes formand foretaget en kovending af dimensioner, fordi det tidligere var et ultimativt krav for ham for at han kunne indgå i en regering.

Både Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen har et forklaringsproblem, hvis de danner en regering sammen. Ikke desto mindre er det højst sandsynligt netop det, der snart kan ske, mener politisk kommentator Henrik Qvortrup, som kalder det historisk Q: Begge parter har et forklaringsproblem. Video fra 9. december.

Men selvom minkskandalen har været en af de store knaster på forhandlingsbordet, så tyder Løkkes nye melding på, at en ny regering nu er meget tæt på.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup

- Det er vist bare et tegn på, at vi er meget tæt på nu. Hvis det var den knast, der skulle væk for, at han kunne komme med i en regering, så er den væk nu. Så må vi antage, at Venstre heller ikke står så fast på den længere. Mette Frederiksen ser ud til at slippe med skrækken, siger Henrik Qvortrup.

Han giver ikke meget for Løkkes alternativ til en advokatvurdering, som i korte træk går på hurtigere erstatning til minkavlerne og en styrkelse af Justitsministeriet.

- Det er en gratis omgang. Hvem vil sige, at der ikke skal mere respekt for retsstaten? Det vil vi gerne se konkretiseret.

Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup. Foto: Jonas Olufson

- Men hvad med Venstre? Kan de forsvare overfor vælgerne at bakke på en vurdering?

- Jeg synes allerede, at Ellemann har sagt noget, der tyder i den retning. Det ville være mærkeligt, hvis de stod fast nu. Det ville se flot ud, hvis de stod fast, men det ville nok betyde, at de røg ud af forhandlingerne. Og så langt som Ellemann er gået, så har jeg svært ved at se, at han skal stå fast, når Løkke ikke gør det.

Mette Frederiksen har gjort dem klart, at det er en dealbreaker, mener Henrik Qvortrup.

- Det er endnu en af de ting, der blev sagt i valgkampen, der nu har en noget anden og lavere værdi, nu hvor vi er på den anden side af valget. Og så er det selvfølgelig også, fordi de godt ved, at vælgerne er videre. Hvis befolkningen sad med tilbageholdt åndedræt, var det noget andet.

Henrik Qvortrup tror på, at vi ender med en regering med fire partier: Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne og de radikale, og at den vil blive præsenteret indenfor to-tre dage.

- Hvis Løkke ikke var på vej i regering nu, så ville han godt turde stå fast og hæve prisen. Så havde han ikke stået og sagt det der lige nu, siger Henrik Qvortrup.

