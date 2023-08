Q: Endnu en pind til Papes ligkiste

Barfoeds skifte til Moderaterne er ikke i sig selv i katastrofalt for de konservative. Men det bidrager til billedet af et parti i krise, mener Henrik Qvortrup

Som om det ikke var slemt nok, at de konservatives tidligere formand Lars Barfoed har meldt sig ud af partiet.

Han foretager også et skifte til konkurrenterne hos Moderaterne, og det er ikke ligefrem en manøvre, der gør livet lettere for Søren Pape og de haltende konservative.

- Det er en pind mere til Papes ligkiste, uden at man dog skal overdramatisere betydningen af Lars Barfoed, for han er trods alt ude af politik, siger Henrik Qvortrup.

- Men der er selvfølgelig en tung symbolsk værdi i, at han er tidligere formand for de konservative og tidligere minister. Det er sådan noget, der vil blive bemærket, når de konservative medlemmer mødes på landsrådet til september, siger han videre.

En, to, tre

De konservative har i forvejen deres problemer, men det endte alligevel som lidt af et granatchok, da Lars Barfoed, der er tidligere minister og forhenværende formand for de konservative, forlod partiet, som han havde været medlem af i fem årtier.

Samtidig står Pape og de konservative lidt små fem procent, hvis der var valg i morgen, i Voxmeters måling fra i går mandag.

Og senest lavede også Katarina Ammitzbøll samme skifte som Barfoed, da hun lørdag meddelte, at hun skiftede fra de konservative til Moderaterne. Hun sad i Folketinget for de konservative fra 2019 til 2022.

- Der var en, der var to, der var tre, der var fire. Ligesom med de ti små cyklister så er det, hvad der sker for Søren Pape lige nu, siger Henrik Qvortrup.

- Moderaterne er ved, og det, synes jeg, er interessant, at udvikle sig til et parti, som frafaldne konservative kan gå ind i. Det samme gælder også til dels Liberal Alliance, men Moderaterne er blevet det tydelige alternativ til de konservative, hvis man gerne vil skifte.

Også Helle Sjelle, Lars Barfoeds hustru, der sidder i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, forlod partiet. Hun er for nu løsgænger, og det er endnu uvist, om hun følger Barfoed over i Moderaterne.

Pape har dem ikke

Samlet set lægger Lars Barfoeds skifte til Papes problemer, siger Henrik Qvortrup.

- Det befæster indtrykket af en formand for de konservative, der ikke har dem, og at han ikke kan udnytte det, der burde være en kæmpe foræring: nemlig at Venstre er i knæ, lyder analysen.

Det var i et interview i Berlingske, at Lars Barfoed annoncerede sit nye medlemskab. Det gjorde han blandt andet med ordene:

'Moderaterne ligger dér i dansk politik, hvor jeg meget gerne havde set, at Det Konservative Folkeparti lå – som et centrumhøjreparti, der søger indflydelse og samarbejde på tværs af midten'.

- Det er jo klart et problem for Pape, hvis Moderaterne bliver et parti, man kan gå til, hvis man synes, de konservative er blevet for blåt og for borgerligt, siger Henrik Qvortrup.

- Dermed tegner der sig et billede af, at Søren Pape ikke har fat i sine folk og medlemmer på den måde, som han burde.