Q: Et parti i opløsning

- Dansk Folkeparti ligner mere og mere et parti i opløsning.

Sådan lyder analysen fra politisk kommentator på Ekstra Bladet, Henrik Qvortrup.

Et større drama udspillede sig under folkeafstemningen i går, da Kristian Thulesen Dahl (DF) valgte at udeblive fra partiets valgfest.

Efterfølgende var Morten Messerschmidt (DF) og Pia Kjærsgaard (DF) ude med riven over den tidligere formands udeblivelse. Noget, der fik Søren Espersen (DF) til at lange ud efter de to.

Pia K undrer sig over Kristian Thulesen Dahls fravær

- Salt i såret

Thulesen Dahl valgte endnu en gang at udeblive - denne gang til partiets gruppemøde i morges - og Henrik Qvortrup er ikke i tvivl om, hvor Dansk Folkeparti står:

- Den måde, som de slås på kryds og tværs i Dansk Folkeparti, giver billeder af noget, der er i opløsning. Især hvis de viser sig, at der kommer luft under et Støjberg-projekt. I det lys er det nærmest som at kaste salt i såret, at Inger Støjberg ankommer midt i, hvad der skulle have været Messerschmidts stråleglans, siger han med henvisning til, at Inger Støjberg ankom midt i Messerschmidts tale i går.

- Det er bare det muntre køkken nu, afslutter han.

Og selvom Dansk Folkeparti om noget har brug for ro, så tyder det ikke på, at det bliver lige foreløbigt.

- Nu forestår der måneder med ballade i Dansk Folkeparti, og så kan Messerschmidt i øvrigt se frem til et efterår, hvor han skal ind og sidde i en retssal igen. Det er ikke ligefrem det fedeste for en partiformand i et valgår, siger Qvortrup.

- Tulle er på vej ud

Henrik Qvortrup er synderligt i tvivl om, at Thulesen Dahl ikke har en fremtid i Dansk Folkeparti - specielt ikke efter de sidste dages dramatik.

- Jeg har svært ved at se Kristian Thulesen Dahl blive i Dansk Folkeparti. Det ville være helt vanvittigt, hvis han gør det. Jeg tror jeg ikke, han orker at kuppe sig tilbage til toppen.

Hvorvidt det bliver et totalt exit, eller om han finder formen med den nye flamme, han har ført 'nej'-kampagne med de seneste måneder, vil Qvortrup dog ikke spå om.

- Spørgsmålet er, når han forlader partiet på et tidspunkt, hvilket jeg tror, han gør, om han så forlader politik, eller om det bliver for at indskibe sig i et Støjberg-projekt, siger Henrik Qvortrup.

- Pilen peger kun én retning

Grundlæggende har Henrik Qvortrup ikke meget tillid til, at Dansk Folkeparti får rejst sig igen.

- Det, der kunne have været Messerschmidts redning, hvor han kunne vise sine evner, når det handler om at få folk overbevist om en EU-skepsis, blev ikke – tværtimod, siger han med henvisning til gårsdagens folkeafstemning.

- Lige så succesombrust Dansk Folkeparti var for syv år siden, ligeså meget er det nu blevet et parti, hvor det hele stritter, og ingen har styr på noget som helst. En måned efter valget i 2015 står de til 22 pct., nu står de til fire pct. Det er en vild rejse, og pilen peger kun i én retning.