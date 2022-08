Q: Familieløgn kan være farlig for Pape

Søren Papes løgn om sin mands relation til præsidenten i Den Dominikanske Republik svækker K-formandens troværdighed og kan have betydning for vælgernes syn på Pape fremover, vurder Ekstra Bladets politiske kommentator

Der er slået en flig af Danmarks mest troværdige politiker.

Onsdag morgen kunne Ekstra Bladet afsløre, at Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative og nu også statsministerkandidat i blå blok, har løjet om sin mands familiære relationer i næsten ni år.

I årevis har Søren Pape nemlig påstået, at hans mand, Josue Medina Vazquez Poulsen, har været nevø til den tidligere præsident i Den Dominikanske Republik.

Men det passer slet ikke, oplyser præsidentens advokat nu til Ekstra Bladet.

Og ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, kan afsløringen få konsekvenser for Søren Pape. Ikke på grund samleverens familiære relationer i sig selv, men på grund af den måde, Pape forholder sig til sandheden.

- Jeg tror, der er mange, der er rimelig græsk-katolsk i forhold til, om han (Josue Medina Vazquez Poulsen, red.) er nevø eller ikke nevø til præsidenten. Men de er ikke ligeglade med, om en statsministerkandidat har et tilbagelænet forhold til, hvad der er rigtigt og forkert. Det er farligt for en statsministerkandidat, når der bliver tæret på troværdighedskapitalen, siger Henrik Qvortrup.

Søren Pape Poulsens mand, Josue Medina Vazquez Poulsen, er slet ikke nevø til den tidligere præsident i Den Dominikanske Republik, hvilket den konservative statsministerkandidat ellers har påstået i årevis

'Et frø af mistillid'

Søren Pape har i flere år toppet listen over de mest troværdige politikere, og Qvortrup har selv spået ham som favorit til at vinde statsministerposten.

Godt nok kommer den nye afsløring ifølge Qvortrup ikke nødvendigvis til at afgøre valget, men det svækker K-formandens troværdighed og kan skabe usikkerhed hos vælgerne.

- Pape har hidtil formået at markedsføre sig som en klippe af troværdighed, og han distancerer både Jakob Ellemann (V) og Mette Frederiksen (S) i målingerne. Det er klart, at folk måske tænker, hvad det er for en historie, han har rejst rundt med, hvad der bliver det næste, og hvad passede heller ikke i fortællingen om Pape?

- Isoleret set er det her at betragte som en lille sag. Men der er potentiale til noget større, fordi der bliver sået et frø af mistillid hos vælgerne, når de tænker på Pape, siger Henrik Qvortrup.

'Et andet ball-game'

Efter lang tids venten annoncerede Søren Pape endelig mandag sidste uge, at han går til valg som statsministerkandidat.

Og den nye afsløring er netop et udtryk for, at Pape dermed er trådt ind i en ny politisk liga, hvor man kan forvente et større mediefokus, også på hans privatliv.

- Det er blevet et andet ball-game for Pape, og han bliver vurderet på en anden målestok på lige fod med Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen. Og han bliver det i særklasse nu, hvor de seneste målinger har vist, at han i den grad er i spil som kommende statsminister, siger Henrik Qvortrup, der stadig spår Pape som favorit til at vinde statsministerposten.

Søren Pape fortæller om sin mands relation til præsidenten til landsmødet i 2014

Privatlivet kan belaste Pape

Det er ikke første gang, Søren Pape har skullet forholde sig til sin samlevers handlinger over for pressen. Det var også tilfældet, da Josue Medina Vazquez Poulsen blev anholdt for spirituskørsel i 2018.

Og ifølge Henrik Qvortrup kan også sager fra privatlivet ende med at være en belastning for en toppolitiker som Pape, som selv har turneret med historien om sin mands relation til præsidenten.

- Politikere stiller også op i egenskab af privatpersoner med de fordele og ulemper, der nu engang er. Og vi skal huske på, at Pape selv har stået frem og præsenteret denne her mand.

- Manden udgør i et vist omfang en sikkerhedsrisiko, fordi historier om ham kan belaste Pape og vil gøre det i yderligere grad, nu når Pape ikke bare er partiformand men også statsministerkandidat. Prisen er, at man bliver vurderet på en helt anden skala, og det ved Pape også godt, siger Henrik Qvortrup.

