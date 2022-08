Q: Han kan blive kongemager

Lars Løkke kan blive manden, der afgør det kommende Folketingsvalg.

Sådan lyder det fra politisk kommentator hos Ekstra Bladet Henrik Qvortrup, efter at en ny måling viser, at den tidligere statsministers nye midterparti, Moderaterne, står til 3,1 pct. af stemmerne.

- Lars Løkke har været så smart, om man vil, at han endnu ikke har valgt rød eller blå blok. Det betyder, at han kan indtage positionen som kongemager, der kan sælge sig selv til højestbydende.

- Løkke kan derfor vise sig at blive dansk politiks Fætter Højben, siger Henrik Qvortrup.

Ifølge målingen er stemmerne fordelt således: 47,9 procent til rød blok. 47,8 procent til blå blok.

- Den snu taktiker Lars Løkke har sikret sig, at han på mange måder bliver omdrejningspunktet for, hvad der kommer til at ske efter valget, hvis valgresultatet bliver bare tilnærmelsesvis, som de målinger vi har set, siger Henrik Qvortrup.

Der skal tages forbehold for målingerne, men hvis resultatet bliver som det ser ud, hvor hverken rød eller blå blok har et flertal, er der ifølge Henrik Qvortrup langt op til nogle ekstreme og ganske besværlige regeringsforhandlinger set i nyere dansk politisk tid.

Og her har taktikeren Lars Løkke sikret sig en central rolle.

Politisk kommentator på Ekstra Bladet Henrik Qvortrup. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Ti liv

- Hvis man troede, at Løkke kun havde ni liv, så glem det, for han har altså et 10. – og det 10. er måske det allermest stærke. Sat helt på spidsen er det måske ham, som kan afgøre, om vi skal have en statsminister fra rød eller blå blok.

Selvom de 3,1 pct. af stemmerne ikke lyder af meget, ser Henrik Qvortrup derfor, at Løkke kan få enorm indflydelse efter valget, fordi han har valgt strategien om ikke at vælge blok endnu.

- Jeg tror man skal se det her, som at Løkke har gjort, hvad han kunne for at optimere sine forhandlingspositioner efter valget.

Gudsbenådet taktiker eller ej

Ifølge Henrik Qvortrup vil den helt store test være efter valget, hvor Løkke skal bevise, om han virkelig er den gudsbenåede politiske taktiker, som han er blevet udråbt til at være igennem mange år.

- Hvis han er det, vil han kunne omsætte et valgresultat, som det vi ser i målingen, til en helt ekstrem indflydelse og magt, som ligger langt ud over det valgresultat, som han er berettiget til.

- Det er den gamle snu ræv, Lars løkke, som mere og mere ser ud til at blive omdrejningspunktet for det dramatiske valgforløb. Hvis vi troede, at vi var sluppet af med Løkke, så skal vi nok tro om.

- Han er tilbage, og han har positioneret sig i en drømmerolle, så spænd sikkerhedsselen.