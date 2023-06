Q: - Hun KAN ikke sige andet

Mette Frederiksen kan ikke sige andet, end at hun bakker op om Jens Stoltenberg som generalsekretær for Nato, siger Henrik Qvortrup. Men hele spørgsmålet om posten er et problem for hende

Mette Frederiksen spiller spillet.

Det er vurderingen fra Henrik Qvortrup, Ekstra Bladets politiske kommentator, efter at statsministeren på Folkemødet har sagt, at hun bakker op om Jens Stoltenberg som generalsekretær for Nato, hvis han genopstiller.

- Hvad skulle hun ellers sige? Hele den her debat om generalsekretær-posten kører på to frekvenser. Den ene frekvens er den, der kun omfatter meget få og dem, der skal beslutte, hvem der skal have posten.

- Og så er der frekvensen i medierne, hvor hun er nødt til at sige det, som hun gør i dag, siger Henrik Qvortrup.

Henrik Qvortrup er Ekstra Bladet politiske kommentator. Foto: Jonas Olufson

Det største issue

Hendes udmelding er dog ikke et udtryk for, at hun ikke længere er så stor en kandidat til posten, som hun er blevet gjort til.

- Hun spiller bare det spil, man skal spille, når sådan et forløb er i gang. Hun KAN ikke sige andet, siger Qvortrup.

Annonce:

Hele snakken om hendes mulige kandidatur til den prestigefyldte post er imidlertid et isoleret problem for Mette Frederiksen.

- Det er det største issue for hende. Alt, hvad hun siger og gør, bliver set i en kontekst om, hvorvidt hun bliver Nato-generalsekretær eller ej.

- Det stjæler opmærksomheden, og det bliver set sådan, at hun kun er statsminister indtil noget bedre venter sig, lyder det fra Henrik Qvortrup.

- Og problemet vil først aftage den dag, der er en, der bliver udpeget til posten.

En god løsning

Det var torsdag på Folkemødet, at Mette Frederiksen hævdede, at hun gerne ser, at Stoltenberg fortsætter.

- Absolut. Jeg mener, Stoltenberg har været fremragende - ganske enkelt - i spidsen for Nato.

- Hvis vi kan få ham til at fortsætte, vil jeg mene, at det er en rigtig, rigtig god løsning, siger hun ifølge Berlingske fra DR's scene i Allinge.