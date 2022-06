Q: Ingen kaniner i Løkkes hat

Det er en langt fra overvældende kandidatliste, Lars Løkke Rasmussen har kunnet fremvise søndag Vejle.

Og det tegner ikke godt for hans politiske projekt, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Hvad skal man næsten sige? I dag har i hvert fald ikke rykket på, at det Lars Løkke Rasmussen, der skal køre den hjem, hvis den skal køres hjem.

- Han har ikke trukket en kanin op ad hatten. Det er og bliver Løkkes projekt, og det står og falder med ham, siger Henrik Qvortrup.

Lars Løkke er optimistisk over det nye hold folketingskandidater for Moderaterne.

Og om Lars Løkke Rasmussen egenhændigt kan trække partiet i Folketinget, er Henrik Qvortrup efterhånden kommet i tvivl om:

- Jeg havde sagt ja for et år siden. Men nu er jeg ikke så sikker. Der er et eller andet i dette her projekt, der forekommer træt, uinspireret og som om, at hovedpersonerne selv ikke rigtigt tror på det.

- Der er ikke noget 'wow', der skal få det til at flyve. Løkke kan mange ting, men det magiske touch er der bare ikke endnu. Og det kom ikke i dag.

Henrik Qvortrup understreger, at der ikke er noget galt med folk som Jakob Engel-Schmidt, Jon Stephensen og Jeppe Søe, der begge stiller op for Moderaterne.

- Det er fine og dygtige folk. Men der er jo ingen, der sidder ude i landet og siger 'WOW', når de hører, at Jeppe Søe eller Jon Stephensen stiller op for Moderaterne.

- Og jeg synes, det siger noget om den manglende magi i projektet, at Lars Løkke Rasmussen ikke kan stille med noget bedre, siger kommentatoren.

