Q: Josue-sagen belaster Pape

For en uge siden vurderede jeg her, at Søren Pape er storfavorit til at vinde valget og blive Danmarks næste regeringschef. De seneste syv dage har på ingen måde givet mig anledning til second thoughts; tværtimod har meningsmålinger blot bestyrket profetien. Af de tre statsministerkandidater er Pape i dag ubetinget den med mest tur i den.

Med statsministerkandidaturet og nu også favoritværdigheden følger imidlertid, at han granskes på helt anden vis, end hvis han ’bare’ var konservativ partiformand. Det er et helt andet ballgame, der venter Pape nu.

Én ting er at skulle måles og vejes på sin politik. Noget andet – og nok mere nyt for Pape – er, at personlige forhold pludselig bliver langt mere interessante.

Toppolitikere er ikke bare politikere; de er også mennesker, hvis karakteregenskaber vælgerne i meget høj grad forholder sig til, når krydset skal placeres.

Politikerne ved det i øvrigt bedre end nogen, og derfor er de ofte meget optagede af at markedsføre sig med forhold fra privatsfæren. De er – og det gælder hele vejen rundt – sig meget bevidste om, at netop dét kan være vejen til især de uafklarede vælgeres hjerte.

Hidtil har Søren Pape haft stor succes med dén øvelse. Alle målinger viser, at han sætter både Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen godt og grundigt til vægs, når det kommer til personlig likeability.

Og så ligger han skyhøjt på troværdighedsskalaen. Folk tror simpelthen på, hvad han siger. Det er sindssygt vigtig kapital for en statsministerkandidat, som han dér er i besiddelse af.

Derfor er det en alvorlig streg i regningen, at Ekstra Bladet har afsløret, at Søren Pape i årevis har snydt på vægten, når han har omtalt sin mand, Josue Medina Vasquez Poulsen. Fortællingen fra Papes side har været, at mandens onkel har været præsident i Den Dominikanske Republik. Det er imidlertid lodret løgn.

Et godt bud er, at danske vælgere grundlæggende er temmelig indifferente i forhold til, hvorvidt Josue Vasquez er beslægtet med en præsident i et fjerntliggende land.

Derimod er vælgerne næppe ligeglade med, at Pape har talt usandt om slægtskabet.

Ikke sådan at forstå, at Pape nu ikke kan blive statsminister. Det kan han selvfølgelig godt. Der skal trods alt væsentligt mere til at vælte læsset.

Men historien udhuler den troværdighedskapital, som han har bygget op. Det er farligt for ham. Især hvis der dukker andre sager op, hvor Pape måtte have udvist et tilbagelænet forhold til sandheden.

Hvilket selvfølgelig også er grunden til, at han vredt er gået til modangreb på Ekstra Bladet, som han i et indlæg på Facebook beskylder for chikane og ’grov indblanding i mit privatliv’.

Den side af sagen må Ekstra Bladets chefredaktør stå på mål for. Som politisk kommentator kan jeg blot vurdere, at det iltre toneleje klart har sit publikum. Pape og hans rådgivere ved udmærket, at det bedste forsvar ofte er et angreb på budbringeren. Og det spekuleres der naturligvis helt bevidst i her.

Tilbage står, at Pape jo selv har valgt at omtale sin mand som en del af sin politiske markedsføring. Og dét blandt andet med en – ved vi nu – forkert påstand.

Igen: Realistisk står Søren Pape til at kunne blive den næste statsminister. Det betyder i givet fald, at Josue Medina Vasquez Poulsen bliver Danmarks kommende ’first lady’. Herfra vil mediebevågenheden kun blive større.

Den skyldes ikke, at Pape står til at blive Danmarks første homoseksuelle statsminister. Det er ikke – og har aldrig været – noget problem. Fra dén dag, Pape orienterede nationen om sin seksuelle orientering, har det været bredt accepteret.

Men selvfølgelig er der interesse for, hvem en statsministers partner er. Hvad han er for en figur.

Og det er i den forbindelse næppe helt forkert at antage, at Josue Vasquez er et selvstændigt opmærksomhedspunkt hos de konservative strateger. De har selvfølgelig noteret sig, at Vasquez tidligere har været i centrum for nogle sager, der har ’larmet’ i offentligheden. Dels var der historien, hvor han blev overfaldet på en københavnsk bar. Dels sagen, hvor Vasquez – mens Pape var justitsminister – blev taget i spritkørsel med en promille på 1,25.

Det vakte behørig opmærksomhed dengang. Men det er for intet at regne imod, hvad det ville have udløst i dag. Dét er den nye virkelighed for statsministerkandidat Pape – og den skal han nok lige vænne sig til.