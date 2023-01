Q: Kan blive begyndelsen til enden for Nye Borgerlige

Nye Borgerlige har længe virket som et træt projekt, mener Ekstra Bladets politiske kommentator

Pernille Vermund stopper som formand for Nye Borgerlige, som hun selv stiftede i efteråret 2015.

Den udmelding kan koste partiets liv, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Det her lugter af noget, der godt kunne blive begyndelsen til enden for Nye Borgerlige - medmindre de meget hurtigt kan præsentere en ny frontfigur for partiet, hvor vi allesammen siger 'wow, den havde vi ikke set komme', siger han og tilføjer:

- Men sker det ikke, så jeg vil ikke afvise, at Nye Borgerlige kan blive en afviklingsforretning.

Pernille Vermund har ingen intentioner om at pege på en afløser til formandsposten. Alle kan stille op, siger hun. Arkivfoto: Emil Agerskov

Trætte og udbrændte

Selvom Vermunds beslutning faldt som en bombe over det danske politiske landskab, er Henrik Qvortrup ikke synderligt chokeret over udmeldingen.

- Jeg synes længe, at Nye Borgerlige har virket som et noget træt projekt, siger han og uddyber:

- Hvor de kom som den nye frække spiller på den blå bane for år siden, så har de i stigende grad fremstået som trætte og udbrændte. Jeg synes på mange måder, at Vermunds exit ligger i forlængelse deraf.

Han har vanskeligt ved at se, hvem der står som den oplagte tronarving til formandsposten.

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup. Foto: Tariq Mikkel Khan

Stor gave til Messerschmidt

Den enes død er som bekendt den andens brød. For mens Nye Borgerlige mister partiets formand og stifter, mener Henrik Qvortrup, at andre på Christiansborg kan nyde godt af Vermunds afsked.

- Det er indlysende en stor gave til Morten Messerschmidt, der i forvejen har haft tur i den med frifindelsen, siger han.

Han vurderer, at Dansk Folkeparti nu står med momentum.

- Jeg vil ikke sige, han (Messerschmidt, red.) har banen for sig selv, for der er selvfølgelig også Støjberg og Danmarksdemokraterne, men det går Messerschmidts vej i øjeblikket, siger Qvortrup.

