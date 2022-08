Q: Karen Melchior er færdig i dansk politik

Efter en lang og smertefuld omgang har Karen Melchior endelig meldt sig ud af Radikale Venstre.

Det gør hun, efter de radikale nærmest har tigget og bedt hende om at trække stikket oven på et hav af møgsager fra hendes kontor i Bruxelles.

Og Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup ser da heller ingen fremtid i dansk politik for Karen Melchior.

- Hun er færdig som radikal, og hun er vel også færdig som europaparlamentsmedlem, når hun har siddet sin periode ude, siger Henrik Qvortrup.

- Jeg tror ikke, der er mange partier, der står i kø for at hente hende ind.

Landsformand i Radikale Venstre, Mikkel Sarbo, fortæller om Karen Melchiors afgang fra partiet

Sluppet af med hovedpinen

Til gengæld kan Radikale Venstre nu komme sig oven på den enorme hovedpine, som Henrik Qvortrup mener, at Karen Melchior har været for partiet.

- Radikale Venstre er jo sluppet af med, hvad der var blevet til en gedigen hovedpine for dem. Det er lidt en streg i regningen, at de ikke får en anden ind i stedet for Melchior, men det er nu engang sådan, reglerne er, siger han.

Selvom partiet ikke får en anden ind i Europa-Parlamentet, så kan de radikale alligevel drage et lettelsens suk.

- Hvad hun måtte sige og gøre fra nu af har intet med de radikale at gøre, det har kun noget med Karen Melchior at gøre. Hovedpinen er altså lettet, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator.

Smækker med døren

Det gik dog ikke stille for sig, da Karen Melchior valgte at melde sig ud af partiet. Radikale Venstre blev nemlig beskyldt for at 'modarbejde og chikanere' hende på forskellig vis.

Ifølge Henrik Qvortrup bekræfter det blot, at de radikale er glade for at være sluppet af med Karen Melchior.

- Det understøtter jo, at Karen Melchior er en meget stridbar person, siger han.

- Jeg tror, det er de færreste hos de radikale, der begræder, at hun er ude af partiet nu. De begræder nok mest, at processen har været så lang og smertefuld.

Karen Melchior har valgt ikke at nedlægge sit mandat, og hun sidder derfor sin periode i Europa-Parlamentet ud indtil valget i 2024.

