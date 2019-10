Q: LA er et parti under afvikling

Liberal Alliance er på vej helt ud i det politiske mørke.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup, efter tirsdag eftermiddags chokmelding om Simon Emil Ammitzbøll-Billes udmeldelse af Liberal Alliance.

- Det er en vild udvikling. Ammitzbøll-Bille er helt sikkert frustreret over, at han helt tydeligt tabte en magtkamp efter folketingsvalget. Det tager han konsekvensen af nu. Det her skal også ses i lyset af, at Egelund meldte ud i går. Og det efterlader et billede af et parti fuldstændig under afvikling.

- Det kan godt være, at LA genopstår i en eller anden form. Men som det borgerlige korrektiv til blokken, som LA slog sig op på, er løbet helt kørt, siger Henrik Qvortrup

Han mener, at den nye politiske leder, 27-årige Alex Vanopslagh, har for lidt pondus.

- Det giver en em af useriøs ungdomspolitik og ligner lidt et parti, der nu mest er til for sådan nogle CBS-typer. Og som det er svært at se nogen stor fremtid for, siger den politiske kommentator.

Han vurderer, at Ammitzbøll-Bille nu vil overveje næste træk.

- Simon Emil VAR jo Liberal Alliance, ligesom Anders Samuelsen var det. Nu har vi stadig til gode at se, om han melder sig ind et andet sted. Men vi kan bare sige, at når så stærke kræfter som Simon Emil Ammitzbøll og Christina Egelund melder sig ud med dags varsel, så er det et parti, der imploderer.