Q: Mette F må være rasende

De radikale trækker blank og blander sig i noget, der traditionelt set er en statsministers privilegium.

Nemlig suverænt at kunne bestemme, hvornår der skal være folketingsvalg, og det kan man roligt regne med, er en kæmpe streg i regningen for Mette Frederiksen.

Det mener politisk kommentator på Ekstra Bladet Henrik Qvorturp.

- Det er jo en regulær krigserklæring. Jeg tror roligt, man kan gå ud fra, at Mette Frederiksen er rasende over det her, for nu kan hun ikke udskrive valg, når det passer hende, siger Henrik Qvortrup.

Artiklen fortsætter under tweetet...

Forværring af forhold

Henrik Qvortrup mener, det er en opskalering og en markant forværring af forholdet mellem de radikale og regeringen.

- Så kan man selvfølgelig sige, at Mette Frederiksen selvfølgelig bare kan trække på skuldrene og sige, at ’de radikale kan snakke og snakke, så røven går, og jeg bestemmer, hvornår det folketingsvalg bliver udskrevet’.

- Men der skal man lige bemærke, at hvis hun ikke udskriver valg, så vil hun ikke længere have flertal i folketinget, fordi de radikale ikke længere vil støtte hende.

Ifølge Henrik Qvortrup forsøger de radikale at vise, at der stadig er bid i partiet.

- Det har de været nødt til at signalere, fordi der var opstået tvivl om, hvorvidt de lig med Enhedslisten og SF ville lade alle principper gå fløjten ved udsigten til måske at kunne komme i regering til næste folketingsvalg.

Skal følges til dørs

Men det kræver også, at de radikale sætter handling bag ordene for ikke at blive til grin, vurderer Henrik Qvortrup.

- Nu er det meget vigtigt at understrege, at alt det her står og falder med, at de radikale vil følge det til dørs, siger han.

- Og hvis de radikale står fast på det her og ikke falder til patten, så får vi et folketingsvalg inden efterårsferien.

- Er det et klogt træk fra de radikale, synes du?

- Ja, det synes jeg faktisk, det er. For det er et udtryk for, at de ikke er gået fuldstændig i kloster, og de ikke er gået i et med sig selv og kun er optaget af, at de måske kan få ministerbiler efter næste valg, vurderer Henrik Qvortrup.

- Også selvom Mette Frederiksen måske havde planer om at udskrive valg alligevel, og at de radikale nu på en eller anden måde ’redder hende’?

- Hvis man nu antager, at hun havde tænkt sig at udskrive valg alligevel, hvilket jeg ikke tror, så kommer det jo meget an på, hvordan de næste meningsmålinger ser ud, og hvordan befolkningen tager imod den rapport, der er kommet. Det er ikke noget, hun bryder sig om, at de radikale skal bestemme.

- Og selv hvis hun så havde besluttet sig for, at der skulle være et folketingsvalg nu her, så kommer det nu til at se ud som om, at det er fordi, de radikale krævede det. Så den vej rundt er det også en ydmygelse.