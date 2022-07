Q: Mette F sender fuckfinger til Minkkommissionen

At ingen embedsfolk er hjemsendt efter sønderlemmende kritik, er et klart signal fra statsministeren, siger Henrik Qvortrup

Det er flere uger siden, at Minkkommissionen rettede en voldsom kritik mod flere af landets mest magtfulde embedsfolk - blandt andre Statsministeriets departementschef og rigspolitichefen.

Kommissionen vurderede, at ti embedsfolks ageren i minkssagen var så grel, at det offentlige kan forsøge at drage dem til ansvar for tjenesteforseelser. Alligevel er ingen af dem hjemsendt.

- Det er en ekstrem demonstration af magtfuldkommenhed fra Mette Frederiksen. Det er sådan, en regering, der ved, den ikke har et flertal imod sig, handler.

- Og det er en måde at give Minkkommissionen en fuckfinger på. Havde Mette Frederiksen haft respekt for kommissionens konklusioner, så ville hun ikke kunne have, at de her mennesker fortsat møder ind på arbejde, siger politisk kommentator ved Ekstra Bladet Henrik Qvortrup.

Proces og formalia

Regeringen har henvist til, at det er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der skal afgøre, om embedsfolkene skal hjemsendes. Herfra er der ikke sket noget endnu.

Har stadig tillid til Barbara

Tidligere har det dog være praksis, at embedsfolk, der fik hård kritik, blev hjemsendt hurtigt, mens sagen rullede. I sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste blev højtplacerede embedsfolk hjemsendt fluks, i skattesagen blev departementschef Peter Loft ligeledes hjemsendt efter kommissionens rapport, og det samme skete, efter Instrukskommissionen udkom.

- Det har historien imod sig, at de ikke er blevet hjemsendt. Selvfølgelig er der et system og en procedure, der skal gå sin gang. Men indtil det er afsluttet, så skal de her mennesker da ikke møde ind og lede andre embedsmænd.

- Men hvis man vil demonstrere, at man ikke mener, at kommissionens konklusioner er fem potter pis værd, så er dette her en måde at gøre det på. Bare at fortsætte, som om intet var hændt, og henvise til formalia, siger Henrik Qvortrup.

Toppen af toppen

Det er heller ikke hvem som helst, kommissionen har rettet kritik af og anbefalet blev søgt draget til ansvar. Det er blandt andre Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, departementschef i Justitsministeriet ,Johan Legarth, departementschef i Miljøministeriet, Henrik Studsgaard, og rigspolitichef Thorkild Fogde.

- Vi snakker jo ikke om laveste frimærkeslikkere her. Det er helt afgørende funktioner i toppen af administrationen.

- Så siger nogen, at hvis man sender dem allesammen hjem, så vil det hele falde sammen. Altså at de her mennesker er så magtfulde, at man ikke kan sende dem hjem. Men det burde jo være helt omvendt. Netop fordi de har så meget magt, burde de hjemsendes, siger Henrik Qvortrup.

Rigspolitichef hegles ned: 'Det er helt galt'

Lader som ingenting

At regeringen kan modtage Minkkommissionens rapport og så lade embedsmændene fortsætte, som om intet var hændt, er ifølge Henrik Qvortrup et tegn på, at regeringen føler sig helt sikker på sine støttepartier:

- Det er et signal om, at man er ligeglad. Og at man gør det, fordi man kan. Det er en fuckfinger til en dommer og en kommission, som de ikke regner for noget.

- Det er ret vildt, at landets højst placerede embedsmand - Barbara Bertelsen - får sådan en beretning, og så bare møder ind på arbejde bagefter.

- Regeringen kan kun lade være med hjemsende dem, fordi et flertal i Folketinget lader dem slippe afsted med det.

